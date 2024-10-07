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В январе пенсии не ждите: российских пенсионеров поставили перед неожиданным фактом

Декабрь 2024 года станет особенным для российск...

dzen.ru

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Декабрь 2024 года станет особенным для российских пенсионеров: граждане смогут получить сразу две пенсионные выплаты в течение одного месяца.

Такое изменение связано с корректировкой графика выплат из-за праздников, а также приятным нововведением — предстоящей индексацией пенсий с января 2025 года. Рассмотрим, как изменится система пенсионных выплат в декабре и что ожидает пожилых граждан в преддверии Нового года.

Две пенсии в декабре: как это будет работать?

Первое изменение связано с тем, что пенсионные выплаты за декабрь начнут поступать не с 3-го числа, как обычно, а с самого начала месяца — с 1 декабря. Причиной такого сдвига стало совпадение графика выплат с выходными: 3 декабря выпадает на воскресенье, поэтому пенсии начнут начислять раньше. Для многих пенсионеров это означает, что они смогут получить свои выплаты на несколько дней раньше привычного срока.

Но на этом приятные новости не заканчиваются. Вторую пенсию россияне получат ближе к концу месяца — с 25 по 29 декабря. Это связано с тем, что банки и государственные учреждения не будут работать в первую неделю января из-за новогодних праздников, поэтому январские выплаты поступят в декабре. Таким образом, пенсионеры, которые обычно получают пенсию в первой половине месяца, смогут дважды пополнить свои счета до наступления Нового года.

Приятный сюрприз: индексация пенсий в январе

Вторая пенсия в декабре будет сопровождаться хорошей новостью для всех пенсионеров. Уже с января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%, что выше официального уровня инфляции. Это решение уже утверждено и станет значимой финансовой поддержкой для пожилых граждан. Благодаря индексации, пенсионеры смогут почувствовать некоторое улучшение своего материального положения в новом году.

Как изменятся выплаты?

Таким образом, в декабре пенсионеры не только получат две выплаты, но и будут проинформированы о предстоящем повышении своих пенсий. Это изменение будет особенно полезно в преддверии праздничного периода, когда расходы на подарки и новогодние покупки возрастают.

Важно отметить, что такие изменения затрагивают тех пенсионеров, чьи даты получения пенсий попадают на первую половину января. Для остальных пенсионеров выплаты останутся по привычному графику.

Что нужно знать пенсионерам?

  • Первая пенсия: выплаты начнутся с 1 декабря и завершатся в обычные сроки, несмотря на перенос из-за выходных.
  • Вторая пенсия: поступит с 25 по 29 декабря, чтобы компенсировать возможные задержки в начале января.
  • Индексация: с января 2025 года пенсии вырастут на 7,3%, что станет ощутимой поддержкой для многих пожилых граждан.

Декабрь 2024 года станет настоящим подарком для российских пенсионеров. Благодаря изменённому графику выплат пожилые граждане смогут получить свои пенсии раньше и дважды в течение одного месяца. А с началом нового года их ждёт увеличение пенсий благодаря индексации, что позволит чувствовать себя увереннее в условиях растущих цен.

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