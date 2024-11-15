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В январе пенсии не придут: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Декабрь 2024 года станет особенным для пенсионе...

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Декабрь 2024 года станет особенным для пенсионеров России. В связи с изменениями графика выплат и приближающимися новогодними праздниками, пожилым гражданам начислят сразу две пенсии за месяц.

Это решение было принято для предотвращения возможных задержек в выплатах в январе, когда банковская система временно приостанавливает работу.

Когда и кто получит вторую пенсию?

Дополнительная пенсионная выплата будет перечислена с 25 по 29 декабря. Это касается пенсионеров, которые обычно получают свои выплаты в начале месяца. Такая мера призвана обеспечить финансовую стабильность граждан, чтобы они не испытывали трудностей в период новогодних каникул, когда большинство финансовых организаций закрыто.

Индексация пенсий с января 2025 года

Помимо двойной пенсии в декабре, пенсионеров ждет еще одна приятная новость. С января 2025 года пенсии будут увеличены на 7,3%. Этот уровень индексации значительно превышает официальную инфляцию и направлен на повышение уровня жизни пожилых граждан. Новые размеры пенсий начнут действовать с первых чисел января, что обеспечит дополнительные финансовые возможности для пенсионеров.

Влияние изменений на пенсионеров

Двойные выплаты в декабре и последующее повышение пенсий демонстрируют внимание государства к нуждам пожилого населения. Эти меры помогут не только покрыть расходы в праздничный период, но и в целом укрепят финансовую независимость пенсионеров в следующем году.

Решение о двойной выплате пенсий в декабре и индексации выплат с нового года подчеркивает важность социальной поддержки для старшего поколения. Эти изменения позволят пенсионерам встречать Новый год с большей уверенностью в завтрашнем дне.

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