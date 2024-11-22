В январе отдыхать не будем: принято жесткое решение о новогодних праздниках - выходные убрали из-за ситуации в стране

Министерство труда Российской Федерации представило обновленный график праздников и выходных на 2025 год, направленный на улучшение баланса между работой и отдыхом. Эти изменения предоставляют гражданам больше возможностей для восстановления сил и планирования досуга.

Новый формат новогодних каникул

В 2025 году россияне начнут отдыхать уже с 29 декабря 2024 года. Новогодние каникулы продлятся до 8 января 2025 года включительно. Это позволит плавно завершить старый год и с новыми силами приступить к работе в новом.

Майские праздники в двух этапах

Одним из ключевых изменений стало разделение майских праздников на два периода:

С 1 по 4 мая — празднование Дня весны и труда.

С 8 по 11 мая — чествование Дня Победы.

Такой подход даёт возможность более равномерно распределить отдых и насладиться важными весенними торжествами.

Официальный календарь праздничных дней на 2025 год

Минтруд утвердил следующий перечень выходных:

1–7 января — новогодние каникулы.

22–23 февраля — празднование Дня защитника Отечества.

8–9 марта — Международный женский день.

1–4 мая — День весны и труда.

8–11 мая — День Победы.

12–15 июня — День России.

2–4 ноября — День народного единства.

31 декабря — предновогодний выходной.

Перенос выходных: больше возможностей для отдыха

Минтруд рассматривает варианты переноса некоторых выходных дней для увеличения длительности праздников. Это может создать дополнительные длинные уикенды, что положительно скажется на общем уровне жизни россиян.

Польза для россиян

Новый график праздников поможет:

Более эффективно планировать отдых и путешествия.

Равномерно распределять рабочую нагрузку в течение года.

Улучшить качество жизни благодаря продуманному чередованию труда и отдыха.

Обновленный календарь праздников подчёркивает стремление властей создать комфортные условия для граждан. Теперь у россиян появится больше возможностей насладиться отдыхом, уделить время семье и хобби.