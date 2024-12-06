В январе отдыхать не будем: принято не радующее решение о новогодних каникулах - выходные сократили из-за ситуации в стране

С приближением Нового года россияне начинают планировать свои долгожданные каникулы. В 2025 году правительство утвердило 10-дневный график новогоднего отдыха, который подарит гражданам возможность полноценно насладиться праздниками, путешествиями и семейными встречами.

Что ждать от зимних каникул и как их провести максимально продуктивно? Разбираемся.

График новогодних каникул в 2025 году

Официальные выходные начнутся с 1 января и продлятся до 12 января, включая праздничные и уикендные дни.

Подробное расписание:

1 января (среда): Новый год, выходной.

2–5 января (четверг–воскресенье): праздничные дни.

6 января (понедельник): официальный выходной.

7 января (вторник): Рождество Христово, государственный праздник.

8–10 января (среда–пятница): дополнительные выходные дни.

11–12 января (суббота–воскресенье): стандартные выходные.

Таким образом, россияне смогут наслаждаться зимними праздниками на протяжении 12 дней, что делает эти каникулы одними из самых продолжительных.

Особенности новогодних каникул 2025 года

1. Гибкость выходных дней

Утверждённый график позволяет избежать разрыва между праздничными днями и рабочими буднями, что делает отдых комфортным и непрерывным.

2. Рабочие дни для гибких графиков

Несмотря на общий отдых, 9 и 10 января остаются рабочими днями для некоторых категорий граждан. Однако работодатели могут предоставить дополнительные отпускные дни для тех, кто захочет продлить каникулы.

3. Особый статус Рождества

7 января, день Рождества Христова, традиционно остаётся официальным выходным. Это даёт верующим возможность отметить праздник в кругу семьи или принять участие в богослужениях.

Как провести новогодние каникулы с пользой?

Новогодние праздники — это не только повод расслабиться, но и возможность сделать что-то особенное. Вот несколько идей:

1. Путешествия по России

Уникальные зимние пейзажи, фестивали и культурные мероприятия ждут вас в разных уголках страны. Популярные направления:

Санкт-Петербург — рождественская атмосфера и праздничные ярмарки.

Сочи и Красная Поляна — горнолыжные курорты для активного отдыха.

Золотое кольцо — путешествие по старинным городам с уютными зимними пейзажами.

2. Активный отдых на курортах

Любители спорта могут отправиться на горнолыжные курорты Архыза, Домбая или Шерегеша. Катание на лыжах и сноуборде — отличный способ провести каникулы активно.

3. Семейные мероприятия

Посетите городские ёлки, ледовые катки, праздничные концерты и ярмарки. Многие города России организуют бесплатные уличные шоу и фейерверки.

4. Посещение родственников и друзей

Каникулы — идеальное время для общения с близкими. Соберитесь за праздничным столом, дарите подарки и наслаждайтесь совместным досугом.

Полезные советы для безопасного и комфортного отдыха

Осторожность с пиротехникой:

Соблюдайте правила безопасности при запуске фейерверков. Используйте только сертифицированные изделия и выбирайте открытые пространства для их использования.

Сохранение здоровья:

Праздники — время обильных угощений, но не забывайте о мерах. Умеренность в еде и алкоголе поможет избежать неприятных последствий.

Теплая одежда:

Январь в России может быть морозным. Заблаговременно позаботьтесь о тёплой одежде для прогулок.

Новогодние каникулы 2025 года подарят россиянам прекрасную возможность отдохнуть и насладиться праздниками. Благодаря длительному графику отдыха, можно успеть всё: и побывать в путешествии, и провести время с близкими. Планируйте свои каникулы заранее, соблюдайте меры безопасности, и эти праздники станут для вас незабываемыми!

