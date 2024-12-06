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В январе отдыхать не будем: принято не радующее решение о новогодних каникулах - выходные сократили из-за ситуации в стране

С приближением Нового года россияне начинают пл...

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С приближением Нового года россияне начинают планировать свои долгожданные каникулы. В 2025 году правительство утвердило 10-дневный график новогоднего отдыха, который подарит гражданам возможность полноценно насладиться праздниками, путешествиями и семейными встречами.

Что ждать от зимних каникул и как их провести максимально продуктивно? Разбираемся.

График новогодних каникул в 2025 году

Официальные выходные начнутся с 1 января и продлятся до 12 января, включая праздничные и уикендные дни.

Подробное расписание:

  • 1 января (среда): Новый год, выходной.
  • 2–5 января (четверг–воскресенье): праздничные дни.
  • 6 января (понедельник): официальный выходной.
  • 7 января (вторник): Рождество Христово, государственный праздник.
  • 8–10 января (среда–пятница): дополнительные выходные дни.
  • 11–12 января (суббота–воскресенье): стандартные выходные.

Таким образом, россияне смогут наслаждаться зимними праздниками на протяжении 12 дней, что делает эти каникулы одними из самых продолжительных.

Особенности новогодних каникул 2025 года

  • 1. Гибкость выходных дней

Утверждённый график позволяет избежать разрыва между праздничными днями и рабочими буднями, что делает отдых комфортным и непрерывным.

  • 2. Рабочие дни для гибких графиков

Несмотря на общий отдых, 9 и 10 января остаются рабочими днями для некоторых категорий граждан. Однако работодатели могут предоставить дополнительные отпускные дни для тех, кто захочет продлить каникулы.

  • 3. Особый статус Рождества

7 января, день Рождества Христова, традиционно остаётся официальным выходным. Это даёт верующим возможность отметить праздник в кругу семьи или принять участие в богослужениях.

Как провести новогодние каникулы с пользой?

Новогодние праздники — это не только повод расслабиться, но и возможность сделать что-то особенное. Вот несколько идей:

  • 1. Путешествия по России

Уникальные зимние пейзажи, фестивали и культурные мероприятия ждут вас в разных уголках страны. Популярные направления:

Санкт-Петербург — рождественская атмосфера и праздничные ярмарки.
Сочи и Красная Поляна — горнолыжные курорты для активного отдыха.
Золотое кольцо — путешествие по старинным городам с уютными зимними пейзажами.

  • 2. Активный отдых на курортах

Любители спорта могут отправиться на горнолыжные курорты Архыза, Домбая или Шерегеша. Катание на лыжах и сноуборде — отличный способ провести каникулы активно.

  • 3. Семейные мероприятия

Посетите городские ёлки, ледовые катки, праздничные концерты и ярмарки. Многие города России организуют бесплатные уличные шоу и фейерверки.

  • 4. Посещение родственников и друзей

Каникулы — идеальное время для общения с близкими. Соберитесь за праздничным столом, дарите подарки и наслаждайтесь совместным досугом.

Полезные советы для безопасного и комфортного отдыха

  • Осторожность с пиротехникой:

Соблюдайте правила безопасности при запуске фейерверков. Используйте только сертифицированные изделия и выбирайте открытые пространства для их использования.

  • Сохранение здоровья:

Праздники — время обильных угощений, но не забывайте о мерах. Умеренность в еде и алкоголе поможет избежать неприятных последствий.

  • Теплая одежда:

Январь в России может быть морозным. Заблаговременно позаботьтесь о тёплой одежде для прогулок.

Новогодние каникулы 2025 года подарят россиянам прекрасную возможность отдохнуть и насладиться праздниками. Благодаря длительному графику отдыха, можно успеть всё: и побывать в путешествии, и провести время с близкими. Планируйте свои каникулы заранее, соблюдайте меры безопасности, и эти праздники станут для вас незабываемыми!

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