В январе отдыхать не будем: приняли жесткое решение о новогодних выходных - каникулы сократили из-за ситуации в стране

Праздничные каникулы 2025 года обещают быть особенно долгими и насыщенными.

В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, россияне смогут отдыхать с воскресенья, 29 декабря 2024 года, по среду, 8 января 2025 года включительно. Эти 11 дней выходных стали возможны благодаря грамотному переносу рабочих дней, что позволяет жителям страны спланировать праздники с комфортом.

Как удалось организовать длительные выходные?

Для формирования удобного графика были сделаны переносы:

Суббота, 4 января, перенесена на пятницу, 2 мая.

Воскресенье, 5 января, перенесено на среду, 31 декабря.

Это решение обеспечило 11 непрерывных дней отдыха, сохранив при этом баланс рабочих и выходных дней в течение года.

Как интересно провести зимние каникулы?

Длинные выходные — это не только повод для празднования, но и отличная возможность для активного и разнообразного отдыха. Вот несколько идей, которые помогут провести зимние каникулы с удовольствием:

Отправьтесь в путешествие:

Зимние горнолыжные курорты России, такие как Красная Поляна, Домбай или Шерегеш, — отличный выбор для любителей активного отдыха.

Для семейных поездок идеально подойдут культурные столицы страны — Москва, Санкт-Петербург, Казань. Прогулки по украшенным улицам и праздничным ярмаркам подарят незабываемую атмосферу.

Проведите время с семьёй:

Совместное приготовление праздничных блюд, просмотр новогодних фильмов или игры создадут уютную домашнюю атмосферу.

Для детей можно организовать тематические квесты, мастер-классы или походы в ледовые парки.

Окунитесь в природу:

Катание на коньках, лыжах или санках подойдёт для всей семьи.

Прогулки в лесу или в парке помогут насладиться красотой зимней природы и восстановить силы.

Посетите мероприятия:

Многие города организуют новогодние ярмарки, праздничные концерты, ледовые шоу и театральные представления.

Как обеспечить безопасность в праздники?

Чтобы праздничные дни прошли без неприятных инцидентов, важно соблюдать элементарные правила безопасности:

На улице и в дороге:

Одевайтесь по погоде, особенно при активных морозах.

Будьте осторожны на дорогах: соблюдайте правила движения и обращайте внимание на гололёд.

Дома:

При установке новогодней ёлки следите за исправностью гирлянд.

Избегайте использования открытого огня возле декоративных украшений.

В поездках:

Оформляйте страховку, особенно для активных видов спорта.

Если путешествуете на автомобиле, проверьте его техническое состояние перед дорогой.

Отдых с пользой и радостью

Новогодние каникулы 2025 года станут отличной возможностью для россиян расслабиться, восстановить силы и провести время с близкими. Умелое сочетание отдыха, активности и мер безопасности сделает эти праздничные дни не только радостными, но и полезными. Планируйте свои каникулы заранее, чтобы они стали по-настоящему незабываемыми!

