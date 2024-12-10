В январе отдыхать не будем: приняли жесткое решение о новогодних праздниках - выходные сократили из-за ситуации в стране

В преддверии новогодних праздников 2025 года россиян ожидает продолжительный период отдыха.

Согласно постановлению правительства, новогодние каникулы начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. Таким образом, граждане получат 11 дней непрерывного отдыха.

Однако перед началом каникул рабочая неделя будет удлиненной: с понедельника, 23 декабря, по субботу, 28 декабря, включительно. Это связано с переносом рабочего дня с понедельника, 30 декабря, на субботу, 28 декабря, чтобы обеспечить длительные новогодние выходные.

Планирование зимнего отдыха

Продолжительные каникулы предоставляют отличную возможность для путешествий и активного отдыха. Рассмотрим несколько направлений для зимнего отпуска в России:

Великий Устюг: родина Деда Мороза приглашает посетить его резиденцию, прогуляться по сказочной тропе и окунуться в атмосферу новогодней сказки.

Карелия: здесь можно насладиться красотой зимней природы, покататься на собачьих упряжках и увидеть северное сияние.

Красная Поляна: идеальное место для любителей горнолыжного спорта с современными трассами и развитой инфраструктурой.

Кисловодск: город-курорт с мягким климатом, где можно совместить отдых с оздоровительными процедурами.

Санкт-Петербург: зимний город предлагает посетить театры, музеи и насладиться праздничной иллюминацией.

Рекомендации для путешественников

Бронирование: заранее планируйте поездки и бронируйте жилье, так как в праздничные дни спрос значительно возрастает.

Транспорт: учитывайте возможные изменения в расписании общественного транспорта и загруженность дорог.

Одежда: подготовьтесь к зимним условиям, особенно если планируете активный отдых на свежем воздухе.

Страховка: оформите туристическую страховку, чтобы обезопасить себя в непредвиденных ситуациях.

Продолжительные новогодние каникулы — отличная возможность провести время с семьей, открыть для себя новые места и зарядиться энергией на предстоящий год. Воспользуйтесь этим временем с максимальной пользой и удовольствием.

