В январе отдыха не будет: принято жесткое решение о новогодних каникулах - выходные убрали из-за ситуации в стране

В 2025 году россиян ожидают продолжительные новогодние каникулы: с воскресенья, 29 декабря 2024 года, по среду, 8 января 2025 года включительно.

Это 11 дней отдыха, предоставляющие отличную возможность спланировать насыщенный и запоминающийся зимний отпуск.

Идеи для увлекательного зимнего отдыха:

Горнолыжные курорты:

Красная Поляна, Сочи: современные трассы различной сложности, живописные горные пейзажи и развитая инфраструктура делают этот курорт привлекательным для любителей активного отдыха.

Шерегеш, Кемеровская область: известен обилием снега и разнообразием спусков, подходящих как для новичков, так и для профессионалов.

Путешествия по Золотому кольцу:

Посетите древние города, такие как Суздаль, Владимир и Ярославль, чтобы насладиться уникальной архитектурой, узнать об истории России и окунуться в атмосферу традиционных зимних праздников.

Северное сияние в Мурманской области:

Отправьтесь на Кольский полуостров, чтобы увидеть одно из самых захватывающих природных явлений — северное сияние. Здесь также можно познакомиться с культурой саамов и покататься на собачьих упряжках.

Термальные источники:

Алтайский край: горные пейзажи и горячие источники создают идеальные условия для релаксации и восстановления сил.

Камчатка: купание в горячих источниках на фоне снежных вулканов оставит незабываемые впечатления.

Новогодняя Москва:

Столица традиционно украшена к праздникам: ярмарки, катки на Красной площади, фестивали и концерты создают волшебную атмосферу.

Путешествие на Байкал:

Зимой озеро превращается в ледяное царство с прозрачным льдом, пещерами и уникальными ландшафтами. Катание на коньках по замерзшему Байкалу — особенное удовольствие.

Этнотуризм в Карелии:

Знакомство с культурой и бытом карелов, участие в традиционных зимних забавах и посещение заповедных мест оставят яркие воспоминания.

Полезные советы:

Бронируйте заранее: новогодние каникулы — популярное время для путешествий, поэтому жилье и билеты стоит приобретать заблаговременно.

Учитывайте погодные условия: зима в России разнообразна, поэтому подготовьтесь к возможным холодам и снегопадам.

Планируйте досуг: разработайте маршрут и программу развлечений, чтобы максимально эффективно использовать время отдыха.

Новогодние каникулы 2025 года предоставляют отличную возможность открыть для себя новые уголки России, насладиться зимними развлечениями и зарядиться положительными эмоциями на весь предстоящий год.

