В январе 2025 пенсии не поступят: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом
vitvesti.by
Последний месяц года принесет радостные изменения для российских пенсионеров: им начислят сразу две пенсии. Такое решение связано с корректировкой графика выплат, что позволит пенсионерам без финансовых затруднений встретить новогодние праздники.
Подробности нового графика
Из-за того, что банки будут закрыты в первые дни января, пенсии за этот месяц начнут начислять досрочно — с 25 по 29 декабря. Это изменение коснется тех граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. Таким образом, декабрь станет уникальным периодом с двумя пенсионными начислениями.
Индексация пенсий: что ждет в январе
Еще одна хорошая новость — увеличение пенсионных выплат. С января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Этот показатель превышает уровень официальной инфляции, что говорит о желании государства улучшить материальное положение пенсионеров.
Что это значит для пенсионеров?
Двойная выплата в декабре позволит пенсионерам подготовиться к праздникам без лишних финансовых забот, а январская индексация станет дополнительной поддержкой в новом году. Такие меры не только помогают справляться с экономическими вызовами, но и показывают стремление государства заботиться о пожилых гражданах.
Декабрь 2024 года станет значимым месяцем для пенсионеров России. Две выплаты и предстоящая индексация создают благоприятные условия для комфортного завершения года и начала следующего. Эти шаги демонстрируют внимание к нуждам пенсионеров и их финансовому благополучию.
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