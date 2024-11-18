Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В январе 2025 пенсии не поступят: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Последний месяц года принесет радостные изменен...

vitvesti.by

Подписаться в Telegram

Последний месяц года принесет радостные изменения для российских пенсионеров: им начислят сразу две пенсии. Такое решение связано с корректировкой графика выплат, что позволит пенсионерам без финансовых затруднений встретить новогодние праздники.

Подробности нового графика

Из-за того, что банки будут закрыты в первые дни января, пенсии за этот месяц начнут начислять досрочно — с 25 по 29 декабря. Это изменение коснется тех граждан, которые обычно получают выплаты в первой половине месяца. Таким образом, декабрь станет уникальным периодом с двумя пенсионными начислениями.

Индексация пенсий: что ждет в январе

Еще одна хорошая новость — увеличение пенсионных выплат. С января 2024 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Этот показатель превышает уровень официальной инфляции, что говорит о желании государства улучшить материальное положение пенсионеров.

Что это значит для пенсионеров?

Двойная выплата в декабре позволит пенсионерам подготовиться к праздникам без лишних финансовых забот, а январская индексация станет дополнительной поддержкой в новом году. Такие меры не только помогают справляться с экономическими вызовами, но и показывают стремление государства заботиться о пожилых гражданах.

Декабрь 2024 года станет значимым месяцем для пенсионеров России. Две выплаты и предстоящая индексация создают благоприятные условия для комфортного завершения года и начала следующего. Эти шаги демонстрируют внимание к нуждам пенсионеров и их финансовому благополучию.

Читайте также:

  1. «Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей
  2. Такого не было с 1881 года: как в Татарстане прошел ураган со снегом и метелью
  3. Чистка зубов, имплантация и коронки: показываем, где можно лечить зубы со скидкой
  4. «Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани
  5. «Ты тупенький, а мы все умные»: стали известно, как бороться со школьным буллингом

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

3 часа назад

билайн бизнес представил решения для улучшения мобильного покрытия на Третьем российском угольном саммите

самый эффективный способ вывести тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Интересное в Казани

3 дня назад

Ипотечные ставки достигли 26%, а спрос на жилье не угасает: какие квартиры покупают казанцы и почему

курсы массажа для начинающих в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Татарстана

20 часов назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Казани

8 часов назад

В Казани мужчина с ножом ворвался в пункт "Озон" и напал на посылки
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

27 минут назад

На пороховом заводе в Казани прозвучит 80 выстрелов

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

Новости Казани

час назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани
В Татарстане 3-х месячная малышка умерла около ...
Новости Татарстана
37 минут назад

В Татарстане 3-х месячная малышка умерла около бабушки

Новости Казани

2 часа назад

Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

Новости Казани

3 часа назад

Бастрыкину доложат о сироте-инвалиде из Казани, которую выселили с 2 детьми
«Осенний максимум» в билайне: собери свой компл...
Новости России
6 дней назад

«Осенний максимум» в билайне: собери свой комплект и получи новенький смартфон с выгодой до 50%