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В январе 2025 отдыхать не будем: принято жесткое решение о новогодних праздниках - выходные убрали из-за ситуации в стране

Новогодние каникулы — долгожданное время для от...

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Новогодние каникулы — долгожданное время для отдыха и семейных мероприятий. В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года россияне будут наслаждаться 11-дневными выходными.

Идеи для зимних каникул

  • Путешествие в Великий Устюг

Посетите родину Деда Мороза, где дети смогут окунуться в сказочную атмосферу, встретиться с главным волшебником страны и принять участие в праздничных мероприятиях.

  • Активный отдых на горнолыжных курортах

Курорты Красной Поляны, Шерегеша и Домбая предлагают отличные условия для катания на лыжах и сноуборде. Такие поездки подойдут как для взрослых, так и для детей.

  • Посещение рождественских ярмарок

В крупных городах России, таких как Москва и Санкт-Петербург, в это время проходят ярмарки с праздничной иллюминацией, аттракционами и мастер-классами.

  • Зимние забавы на свежем воздухе

Катание на коньках, санках и тюбингах — отличные способы провести время всей семьей. Многие парки оборудованы катками и горками для таких развлечений.

  • Домашние кулинарные мастер-классы

Совместное приготовление праздничных блюд, таких как пряничные домики или новогодние печенья, сблизит семью и создаст уютную атмосферу.

Техника безопасности зимой

На льду водоемов: не выходите на тонкий или неокрепший лед. Безопасным считается прозрачный лед толщиной не менее 10–12 см.

На горках и катках: используйте только специально оборудованные места для катания. Перед спуском убедитесь в отсутствии препятствий и других людей на пути.

На дорогах: будьте особенно внимательны при переходе улиц, так как зимой тормозной путь автомобилей увеличивается.

Одежда: одевайтесь многослойно, чтобы избежать переохлаждения. Используйте шарфы, шапки и перчатки для защиты открытых участков кожи.

Дома: следите за исправностью отопительных приборов и не оставляйте их без присмотра.

Соблюдение этих простых правил обеспечит безопасный и приятный отдых для всей семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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