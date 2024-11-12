В январе 2024 пенсии отменили: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

В России пенсионеров декабрь текущего года станет особенно значимым — в этом месяце они получат сразу 2 пенсионные выплаты.

Корректировка графика связана с праздничными выходными, влияющими на сроки выплат. Министерство труда и социальной защиты объявило, что пересмотр дат направлен на своевременное поступление пенсий в условиях новогодних праздников.

Первая выплата: пенсия поступит раньше обычного Первая декабрьская пенсия поступит на счета пенсионеров уже в начале месяца.

Вторая выплата: январская пенсия в конце декабря

Вторую пенсию пенсионеры получат уже в конце декабря, поскольку в январе банки не будут работать первые семь-девять месяца. Обычно январская пенсия выплачивается в первых числах нового года, но, чтобы обеспечить пенсионеров средствами на праздники, выплаты перенесли на конец декабря. В период с 25 по 29 декабря пенсионеры, у которых выплаты обычно приходятся на первую половину месяца, смогут получить январскую пенсию заранее. Такой шаг позволяет избежать задержек и неудобств, связанных с праздничным периодом.

Индексация пенсий: повышение с января 2025 года

С начала 2025 года пенсии также ожидает увеличение — плановая индексация составит 7,3%, что выше уровня официальной инфляции. Утвержденное повышение выплат направлено на улучшение финансовой устойчивости пожилых людей и защиту их доходов в условиях роста цен. Индексация затронет страховые пенсии и начнет действовать уже с января.

