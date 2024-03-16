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· Ульяна Сенько

В 90-е слова этой нелепой песни знала вся молодежь: сейчас не вспомнят даже группу

В 90-е слова этой нелепой песни знала вся молодежь: сейчас не вспомнят даже группу

hochyvseznat.ru

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В эпоху 90-х, когда поп-культура процветала, группа «На-На» заняла свою нишу среди культовых исполнителей того времени. Их трек «Эскимос и папуас» выделялся на фоне других хитов, будучи одновременно абсурдным и незабываемым.

Композиция буквально кишела динамичными движениями и энергичным присутствием участников на сцене. В исполнении «На-На», вбираясь в экстравагантные костюмы, участники весело декламировали курьезные строки, рассказывающие о встрече папуаса и эскимоса, хотя и не претендовали на глубокий смысл:

«Случилось так, что встретились эскимос и папуас. Па-папуа-папуасы никогда не видели снег, па-папуа-папуасы привыкли к теплу. А эскимосы, эскимосы предпочитают холод, их прозвали эскимосами за любовь к морозу.»

Такой текст стал вершиной поэтической эксцентричности 90-х, где важнее было создать рифму, а все остальное дополнялось визуальными и музыкальными элементами шоу. Бари Алибасов, основавший группу, стремился создать именно зрелище:

«Моя цель была собрать артистов, способных на многогранное творчество. Я планировал ставить шоу.»

Сейчас «Эскимос и папуас» живет в воспоминаниях лишь у тех, кто скучает по 90-м, а сама группа «На-На» стала лишь эхом прошлого. Но этот хит остается ярким свидетельством той эпохи, когда в музыке царила свобода и все казалось возможным.

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