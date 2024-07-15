В 2024 и в 2025 году пенсий не ожидайте. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены пойти работать

Пенсионная реформа 2019 года вызвала бурные дискуссии в России. Но уже сейчас видно, что она привела к серьезным изменениям на рынке труда.

2,7 миллиона новых возможностей

«Благодаря реформе в России появится около 2,7 миллиона новых рабочих мест», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это отличная новость для тех, кто приближается к пенсионному возрасту или уже вышел на пенсию, но хочет и может работать. Кстати, таких среди российских пенсионеров — около 60%.

Учиться новому никогда не поздно

Понимая важность поддержки «серебряных» кадров, государство делает ставку на образование: запущены специальные программы для пожилых людей, которые помогают им осваивать новые профессии и технологии.

Россияне среднего возраста активны как никогда

Интересный факт: к концу 2023 года уровень занятости среди граждан 40-54 лет достиг рекордных 93 процентов. Это говорит о том, что граждане среднего возраста готовы работать дольше и не боятся новых вызовов.

Стабильность сегодня — благополучие завтра

Повышение пенсионного возраста (до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин) — это необходимая мера для обеспечения устойчивости пенсионной системы и экономики в целом. Чем больше людей работает, тем сильнее экономика и тем выше уровень жизни в стране.

Новая эпоха — новые подходы

Пенсионная реформа заставляет переосмыслить подходы к возрастной политике. Поддержка старшего поколения на рынке труда становится одним из главных приоритетов государства в ближайшие годы.