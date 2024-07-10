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В 2024 и в 2025 году пенсий не ожидайте. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

В России происходит значительный рост числа работающих пенсионеров, вызванный последними изменениями в пенсионной системе.

dzen.ru

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В России происходит значительный рост числа работающих пенсионеров, вызванный последними изменениями в пенсионной системе.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства, отмечает, что свыше 60% россиян, перешедших на пенсию, продолжают активно участвовать в трудовой деятельности, предпочитая не прекращать свою профессиональную карьеру.

Эта тенденция вносит значительные коррективы в экономическую жизнь страны, привнося как сложности, так и новые возможности. Продолжение работы пенсионерами не только отражает текущие социоэкономические изменения, но и подчеркивает важность сохранения активности на рынке труда. Это обусловлено как финансовой необходимостью, так и желанием старшего поколения продолжать быть полезными, применяя свой опыт и знания на благо общества.

С увеличением числа активных пенсионеров возникают новые вызовы для государственной политики, включая необходимость адаптации рабочих мест и разработку программ, которые бы способствовали повышению квалификации и переобучению старшего поколения.

В глобальном контексте, где многие страны сталкиваются с аналогичными демографическими проблемами, российский подход к интеграции пенсионеров в рабочий процесс может служить образцом для развития национальных экономик.

Поддержание активности пенсионеров открывает перед Россией новые перспективы для развития. Обеспечение комфортных условий для их труда является важной задачей, успешное решение которой позволит не только улучшить качество жизни старшего поколения, но и способствовать дальнейшему экономическому прогрессу страны, сообщает ProGorod43.

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