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В 2024 и в 2025 году пенсий не ожидайте. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать

Реформы пенсионной системы привели к неожиданному эффекту: в России резко выросло число работающих пенсионеров.

sbras.info

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Реформы пенсионной системы привели к неожиданному эффекту: в России резко выросло число работающих пенсионеров.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, более 60% россиян, достигнув пенсионного возраста, не спешат расставаться с карьерой, сообщает издание «ProGorod43».

Новая реальность: пенсионеры - ценный ресурс экономики

Активное долголетие — это не только мировой тренд, но и важный фактор развития российской экономики. Работающие пенсионеры — это огромный профессиональный потенциал, который может и должен быть востребован.

Причины, по которым россияне продолжают работать, понятны:

  • Финансовая необходимость: Для многих пенсия - недостаточное обеспечение.
  • Стремление быть полезным: Люди не хотят терять социальные связи и профессиональные навыки.

Государству - новые задачи, пенсионерам - новые возможности

Растущее число работающих пенсионеров ставит перед государством новые задачи:

  • Адаптация рабочих мест под потребности пожилых людей.
  • Развитие программ повышения квалификации и переобучения пенсионеров.

Опыт России по интеграции пенсионеров в экономику может стать примером для других стран, столкнувшихся с аналогичными демографическими вызовами.

Поддержка работающих пенсионеров — это инвестиции в будущее. Ведь активное долголетие — это не только про продолжительность жизни, но и про ее качество.

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