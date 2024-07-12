В 2024 и в 2025 году пенсий не ожидайте. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены будут работать

Пенсионная реформа 2019 года вызвала много споров в российском обществе. Однако, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, реформа уже приносит свои плоды.

Работающие пенсионеры — новая реальность

Голикова отметила, что значительная часть россиян предпочитает не уходить на покой, а продолжать трудиться и после наступления пенсионного возраста. Сегодня это уже не редкость, а устойчивый тренд — около 60% пенсионеров продолжают работать.

2,7 миллиона новых рабочих мест — именно такой эффект, по мнению Голиковой, даст пенсионная реформа российской экономике.

Образование для тех, кому за...

Чтобы помочь пожилым россиянам оставаться востребованными на рынке труда, планируется создать систему специализированного обучения для них.

Активность среднего возраста бьет рекорды

Еще один важный показатель — занятость граждан в возрасте 40-54 лет. К концу 2023 года она достигла рекордных 93%. Это говорит о том, что россияне среднего возраста активны и готовы работать.

Цели реформы:

обеспечить финансовую устойчивость пенсионной системы;

стимулировать экономический рост;

создать условия для достойной жизни всех граждан, в том числе и пенсионеров.

По словам Голиковой, пенсионная реформа — это важный шаг на пути к повышению благосостояния всех россиян, как сообщает ProGorod43.