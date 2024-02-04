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· Алина Алмакаева

«Ужинали бы где-нибудь в «Бутырке», все предатели все равно появятся здесь»: депутат Госдумы Луговой прокомментировал возвращение БИ-2 в Израиль

«Ужинали бы где-нибудь в «Бутырке», все предатели все равно появятся здесь»: депутат Госдумы Луговой прокомментировал возвращение БИ-2 в Израиль

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Андрей Луговой, член Государственной Думы, проявивший агрессивность в отношении музыкальной группы "Би-2" и угрожавший им заключением в тюрьме в России, намекнул на продолжающееся преследование.

Луговой заявил, что участникам группы "Би-2" удалось уехать из Таиланда в Израиль, и это для них было большой удачей.

"В любом случае, они будут пойманы где-нибудь и обязательно экстрадированы в Россию... Им повезло, в противном случае ужин у них состоялся бы в тюрьме "Бутырка". Все предатели все равно появляются здесь", - сказал он.

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