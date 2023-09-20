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Уже завтра: Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября

Уже завтра: Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября

omvesti.ru

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С соответствующим заявлением обратился президент России.

В России 21 сентября 2022 года была объявлена частичная мобилизация. С данным заявлением в своем видеообращении обратился президент России Владимир Путин. На фронт по мобилизации были призваны 300 тысяч человек.

Указ о частичной мобилизации, подписанный главой государства, продолжает действовать до сих пор. Поэтому, теоретически, объявление продолжения мобилизационных мероприятий возможно и в 2023 году.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в сентябре заявил, что надеяться на замену бойцам, которые провели в зоне СВО уже целый год, не стоит. Ротация не предвидится, а единственное на что могут рассчитывать бойцы — это краткосрочный отпуск после 6 месяцев службы.

Мобилизация в России, по словам официальных лиц, продолжаться не будет. Вместо нее на службу планируют набирать контрактников. По словам Путина, сейчас в ряды ВС РФ вступили уже свыше 300 тысяч человек. До конца года, по словам еще одного члена комитета по обороне депутата Андрея Гурулева, планируется набрать до 420 тысяч новых солдат.

Шойгу после объявления Путина о мобилизации, заявлял, что в армии Украины на тот момент было 60 тысяч погибших и 50 тысяч ранены, а Россия потеряла в спецоперации всего 6 тысяч человек, а 90% раненых вернулись в ряды ВС РФ.

Путин, отвечая на прямой вопрос журналиста на полях Восточного экономического форума в сентябре 2023 года уклонился от ответа на вопрос о возможности второй волны мобилизации, заметив только, что сейчас набираются солдаты для службы по контракту.

Ранее Гурулев предлагал вернуть в России статью за тунеядство, чтобы привлечь безработных на заводы, а еще один депутат Госдумы предлагал отправить в зону СВО безработных, чтобы вернуть на предприятия квалифицированные кадры.

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