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· Алина Алмакаева

Уже в эти выходные эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост

Уже в эти выходные эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост

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Астрологи сообщили, что на этот раз удача улыбнется людям, рожденным под знаком Весов. Ожидается, что выходные пройдут гладко, без лишних препятствий, и даже есть шанс на интересную встречу. Возможно, появится возможность заработать немного денег, но стоит быть осторожным.

Козероги также могут рассчитывать на насыщенные и динамичные выходные, полные ярких событий и открытий. Возможно, они обнаружат в себе новые таланты и умения, которые могут пригодиться в будущем.

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