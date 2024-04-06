Уже в эти выходные эти два знака зодиака смогут поймать удачу за хвост

Астрологи сообщили, что на этот раз удача улыбнется людям, рожденным под знаком Весов. Ожидается, что выходные пройдут гладко, без лишних препятствий, и даже есть шанс на интересную встречу. Возможно, появится возможность заработать немного денег, но стоит быть осторожным.

Козероги также могут рассчитывать на насыщенные и динамичные выходные, полные ярких событий и открытий. Возможно, они обнаружат в себе новые таланты и умения, которые могут пригодиться в будущем.