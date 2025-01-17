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Уже в 2025 году: Путин подписал указ о призыве мужчин

На днях президент России Владимир Путин утверди...

tvzvezda.ru

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На днях президент России Владимир Путин утвердил новый указ, согласно которому в 2025 году будет организован призыв граждан из военного запаса для участия в военных учениях.

Официальное сообщение об этом появилось 16 января на государственном портале правовой информации и вступило в силу немедленно после публикации.

Документ основывается на действующих законодательных актах о военной обязанности и обороне и направлен на обеспечение подготовленности запасников к службе в составе различных структур: Вооруженных Сил РФ, Национальной гвардии, спасательных подразделений и органов государственной безопасности. Ответственность за выполнение указа возложена на федеральное правительство и исполнительные власти регионов.

Определение и цели военных сборов в России

Военные сборы представляют собой временные мероприятия, нацеленные на повышение уровня боевой и специальной подготовки граждан, числящихся в запасе. Это ключевой элемент поддержания обороноспособности страны, позволяющий активизировать военные навыки участников и обеспечить их готовность к оперативному привлечению к оборонным задачам.

Продолжительность сборов обычно не превышает два месяца в году для каждого участника, при этом общая продолжительность таких сборов в течение жизни ограничена двенадцатью месяцами. Процесс включает в себя как мужчин, так и женщин, имеющих соответствующую квалификацию, хотя основная масса призыва приходится на мужскую часть населения до 55 лет.

Компенсационные выплаты, сохранение места работы и заработной платы, а также другие социальные гарантии предусмотрены для всех участников сборов. Невыполнение требований к участию в сборах может влечь за собой административные санкции.

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