Уже в 2025 году: президент Путин подписал указ о призыве мужчин

16 января 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ No18, в соответствии с которым граждане, пребывающие в запасе, будут призваны на военные сборы.

Эти мероприятия проводятся с целью повышения обороноспособности страны и поддержания профессиональных навыков резервистов.

Основные положения указа:

Организация сборов: учебные мероприятия будут организованы в подразделениях Вооруженных сил России, в структурах Росгвардии, спасательных формированиях МЧС, органах госохраны и ФСБ.

Сроки проведения: максимальная продолжительность сборов составляет два месяца, а призыв может осуществляться не чаще одного раза в три года.

Кого коснется: на сборы направят мужчин, состоящих в запасе, возраст которых не превышает 55 лет для рядового состава и 60 лет для младших офицеров. Важно отметить, что в 2023 году возрастной предел пребывания в запасе был увеличен на пять лет.

Освобождение от сборов: не обязаны участвовать женщины, граждане с тремя или более несовершеннолетними детьми, сотрудники силовых структур, педагоги, студенты очной и очно-заочной форм обучения, а также лица с временными медицинскими ограничениями.

Гарантии для призванных: все участники сборов сохраняют за собой место работы и средний заработок. Также гарантируется, что они не будут отправлены в зону боевых действий.

Этот указ, являющийся частью ежегодных мероприятий, направлен на поддержание боеготовности и усовершенствование навыков тех, кто находится в резерве. После публикации указа Минобороны разработает инструкции для региональных военкоматов, которые начнут рассылку повесток гражданам, попадающим под критерии призыва.

