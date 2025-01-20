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Уже в 2025 году: президент Путин подписал указ о призыве мужчин

16 января 2025 года президент Российской Федера...

belgorodtv.ru

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16 января 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил указ No18, в соответствии с которым граждане, пребывающие в запасе, будут призваны на военные сборы.

Эти мероприятия проводятся с целью повышения обороноспособности страны и поддержания профессиональных навыков резервистов.

Основные положения указа:

  • Организация сборов: учебные мероприятия будут организованы в подразделениях Вооруженных сил России, в структурах Росгвардии, спасательных формированиях МЧС, органах госохраны и ФСБ.
  • Сроки проведения: максимальная продолжительность сборов составляет два месяца, а призыв может осуществляться не чаще одного раза в три года.
  • Кого коснется: на сборы направят мужчин, состоящих в запасе, возраст которых не превышает 55 лет для рядового состава и 60 лет для младших офицеров. Важно отметить, что в 2023 году возрастной предел пребывания в запасе был увеличен на пять лет.
  • Освобождение от сборов: не обязаны участвовать женщины, граждане с тремя или более несовершеннолетними детьми, сотрудники силовых структур, педагоги, студенты очной и очно-заочной форм обучения, а также лица с временными медицинскими ограничениями.
  • Гарантии для призванных: все участники сборов сохраняют за собой место работы и средний заработок. Также гарантируется, что они не будут отправлены в зону боевых действий.

Этот указ, являющийся частью ежегодных мероприятий, направлен на поддержание боеготовности и усовершенствование навыков тех, кто находится в резерве. После публикации указа Минобороны разработает инструкции для региональных военкоматов, которые начнут рассылку повесток гражданам, попадающим под критерии призыва.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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