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Уже сегодня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Уже сегодня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

pixabay.com

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Сбербанк внедрил важное изменение для пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, чтобы помочь им лучше разобраться в процессе начисления выплат. Информацию об этом передала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники Сбербанка изменили взаимодействие с автоматическим помощником по номеру 900, который является официальным номером банка и предоставляет ответы на интересующие вопросы.

Пенсионеры часто обращаются в банк, чтобы узнать точную дату зачисления пенсии на свою банковскую карту. Поскольку дата выплаты периодически меняется от месяца к месяцу, а время зачисления средств в течение дня неизвестно, пожилым людям требуется получить деньги как можно скорее, например, для оплаты коммунальных услуг, указала Киреева.

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