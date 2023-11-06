Уже сегодня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Сбербанк внедрил важное изменение для пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, чтобы помочь им лучше разобраться в процессе начисления выплат. Информацию об этом передала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, как сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники Сбербанка изменили взаимодействие с автоматическим помощником по номеру 900, который является официальным номером банка и предоставляет ответы на интересующие вопросы.

Пенсионеры часто обращаются в банк, чтобы узнать точную дату зачисления пенсии на свою банковскую карту. Поскольку дата выплаты периодически меняется от месяца к месяцу, а время зачисления средств в течение дня неизвестно, пожилым людям требуется получить деньги как можно скорее, например, для оплаты коммунальных услуг, указала Киреева.