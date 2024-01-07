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· Артем Акчурин

Уже с завтрашнего дня за руль не пустят: российских водителей ждет сюрприз

Уже с завтрашнего дня за руль не пустят: российских водителей ждет сюрприз

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Водителей ожидает неприятное сюрприз. Приставы будут анализировать каждый случай отдельно и принимать решение о наложении запрета на водительство исходя из конкретных обстоятельств и суммы задолженности должника. В случае наложения запрета, владелец автомобиля не сможет управлять им до полного погашения долга или урегулирования спора.

Несоблюдение запрета может повлечь за собой серьезные штрафы. Это мера, направленная на стимулирование граждан к исполнению своих финансовых обязательств и уплате долгов.

Однако стоит отметить, что данный запрет не применяется автоматически ко всем должникам. Решение о наложении запрета будет зависеть от конкретных обстоятельств каждого дела.

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