Уже с завтрашнего дня за руль будет нельзя: российских водителей ждет сюрприз

В ближайшем будущем водителей ждет неприятная неожиданность – возможность лишения права садиться за руль. По информации портала Primpress, такое решение может быть вынесено судебными приставами, которые следят за взысканием задолженностей граждан. В случае невыполнения должником своих обязательств, приставы имеют право ограничить ему право управления автомобилем. Это означает, что должник не сможет самостоятельно управлять своим или любым другим транспортным средством, если в отношении него начато исполнительное производство.

Важно отметить, что такое решение не является полным лишением водительских прав – оно может быть принято только судом и по запросу ГИБДД. Однако фактически владелец автомобиля лишается возможности его управления и может быть подвергнут серьезному штрафу при нарушении запрета.

Эксперты отмечают, что применение данного запрета не будет автоматическим для всех должников – каждый случай будет рассмотрен индивидуально.