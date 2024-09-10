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Уже с завтрашнего дня: YouTube удивил всех россиян приятной новостью

YouTube, популярный видеохостинг, принял решени...

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YouTube, популярный видеохостинг, принял решение улучшить пользовательский опыт в России, несмотря на действующие ограничения. С завтрашнего дня сервис предложит ряд новшеств, направленных на повышение удобства использования платформы.

В ответ на потребности своих пользователей в России, YouTube представляет несколько значимых обновлений. Первое и, возможно, самое интересное нововведение – это возможность делиться видеороликами с помощью QR-кода. Теперь, чтобы поделиться любимым контентом, достаточно будет открыть страницу видео, нажать на три 3 точки в углу экрана и выбрать опцию создания QR-кода. Полученный код можно сохранить или сразу отправить друзьям и родственникам.

Дополнительно, YouTube внедряет функцию блокировки экрана во время просмотра видео, что поможет избежать незапланированных нажатий и неожиданного прерывания воспроизведения. Эта функция будет особенно полезна тем, кто просматривает видео на мобильных устройствах.

Также введена опция ночного таймера, позволяющего установить время автоматического завершения воспроизведения видео. Это идеальное решение для тех, кому нравится засыпать под звуки любимых шоу или лекций, так как таймер гарантирует, что видео не будет играть всю ночь.

Эти обновления от YouTube подчеркивают стремление сервиса улучшать пользовательский опыт даже в условиях ограниченной функциональности. Новые функции не только облегчат использование платформы, но и добавят комфорта в повседневное взаимодействие с видеоконтентом.

Пользователям YouTube в России рекомендуется обновить приложение и ознакомиться с новыми функциями уже завтра. Эти изменения обещают сделать просмотр видео еще более приятным и удобным, отвечая на запросы современной аудитории.

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