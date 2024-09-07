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Уже с завтрашнего дня: YouTube обрадовал всех россиян приятной новостью

Ведущий видеохостинг YouTube объявил о внедрени...

habr.com

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Ведущий видеохостинг YouTube объявил о внедрении ряда обновлений, направленных на усовершенствование пользовательского интерфейса в России.

Новые функции, стартующие уже завтра, позволят упростить и сделать более комфортным использование сервиса, несмотря на некоторые ограничения в его работе на территории страны.

Новые возможности для пользователей

Одним из ключевых нововведений станет функция обмена видео посредством QR-кода. Теперь, чтобы поделиться любимым видеороликом, пользователи могут просто открыть меню через три точки в правом верхнем углу мобильного приложения и выбрать опцию QR-кода. Сгенерированный код можно сохранить в галерее устройства и отправить друзьям или родным, что делает процесс обмена более быстрым и удобным.

Кроме того, YouTube внедряет функцию блокировки экрана во время просмотра видео, что поможет избежать случайных нажатий. Также появится ночной таймер, который автоматически остановит воспроизведение контента, если пользователь заснет, обеспечивая таким образом более комфортное использование сервиса в вечернее и ночное время.

Эти обновления являются частью стратегии YouTube по улучшению сервиса в России и поддержке его пользователей в условиях ограниченной функциональности из-за местных интернет-регуляций. Введение этих функций демонстрирует стремление компании удовлетворить потребности своих пользователей и обеспечить им максимально комфортное и безопасное использование платформы.

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