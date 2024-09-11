Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже с завтрашнего дня: YouTube обрадовал россиян радостной новостью

В преддверии нового дня, YouTube анонсировал ря...

sshiovz.gosuslugi.ru

Подписаться в Telegram

В преддверии нового дня, YouTube анонсировал ряд улучшений, которые начнут действовать уже завтра, делая платформу еще более удобной и функциональной для российских пользователей.

Эти изменения призваны усилить взаимодействие с контентом и повысить удобство использования видеохостинга в условиях текущих ограничений работы платформы в России.

Новая функция: поделиться видео через QR-код

Одним из ключевых нововведений является возможность делиться видеороликами с помощью QR-кода. Теперь, чтобы поделиться любимым видео с друзьями или семьей, пользователи смогут генерировать QR-коды прямо из приложения. Для этого достаточно будет выбрать опцию поделиться в меню видео и кликнуть на «QR-код», который затем можно сохранить или сразу отправить адресату. Это новшество предоставляет альтернативный и инновационный способ распространения контента, облегчая его пересылку и доступ.

Функция блокировки экрана и ночной таймер

Дополнительно, YouTube вводит функцию блокировки экрана во время просмотра видео, которая предотвратит случайные нажатия и прерывания. Это особенно актуально для просмотра на мобильных устройствах, где легко случайно коснуться экрана.

Ещё одно удобство — ночной таймер. Эта функция автоматически остановит воспроизведение видео в установленное пользователем время, что идеально подходит для тех, кто любит засыпать под видео. Таймер можно будет задать в настройках воспроизведения, выбрав нужный интервал времени.

Значение обновлений

Эти обновления призваны не только сделать платформу более комфортной для пользователей, но и адаптировать ее под специфические условия работы в России. Несмотря на существующие ограничения, YouTube стремится улучшать сервис, предлагая новые возможности для управления просмотром и обмена контентом.

Нововведения YouTube демонстрируют стремление компании поддерживать высокий уровень сервиса для всех пользователей, независимо от региональных особенностей работы платформы. Это свидетельствует о внимании компании к потребностям своих пользователей и готовности внедрять инновационные решения для улучшения пользовательского опыта.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

17 часов назад

ИИ-помощник МТС Линк проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное

работы по очистке от плесени

Новости Казани

день назад

Экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

замена двери автомобиля в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Новости Татарстана

22 часа назад

10 сентября простились с руководителем ООО «Гигант» в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Казани

22 часа назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

день назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови
Новости Татарстана
день назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Татарстана

14 часов назад

В РТ ожидается туман ночью и утром 11 сентября

Важное в РТ

19 часов назад

Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке

Новости Казани

15 часов назад

На факеле «Казаньоргсинтеза» появился краснокнижный сокол-балобан

Новости Казани

15 часов назад

На первом домашнем матче «Ак Барса» 14 сентября выступят The Hatters
В Казани стартовала программа бесплатного обуче...
Интересное в Казани
13 часов назад

В Казани стартовала программа бесплатного обучения IT-профессиям для ветеранов боевых действий и их семей

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах с 14 сентября по 29 декабря пройдут еженедельные сельхозярмарки

Новости Казани

17 часов назад

В Казани осенью завершится реконструкция Московского рынка

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с 2 по 8 сентября выявили 700 случаев заражения ковидом
Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появ...
Важное в РТ
4 дня назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

В Татарстане подорожали говядина со свининой и ...
Новости Татарстана
15 часов назад

В Татарстане подорожали говядина со свининой и молочная продукция