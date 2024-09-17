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Уже с завтрашнего дня: видеохостинг YouTube обрадовал всех россиян приятной новостью

YouTube внес значительные изменения в свою плат...

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YouTube внес значительные изменения в свою платформу в России, чтобы сделать использование сервиса более удобным и функциональным для своих пользователей, начиная с завтрашнего дня, сообщает PRIMPRESS.

Усовершенствования платформы

Вопреки текущим ограничениям и нестабильной скорости загрузки видео, YouTube не планирует уходить с российского рынка. Команда сервиса активно работает над улучшением интерфейса, предоставляя ряд новых функций, которые будут доступны уже скоро.

Одно из ключевых нововведений — делиться видео с помощью QR-кода. Эта функция упрощает процесс обмена контентом, делая его более доступным и быстрым. Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователи могут просто:

  1. Зайти на страницу любого видео или канала в мобильном приложении YouTube.
  2. Нажать на три точки в правом верхнем углу для доступа к настройкам.
  3. Выбрать опцию поделиться и тапнуть на QR-код.
  4. Сохранить QR-код в галерее устройства для последующей отправки нужному человеку.

Дополнительные функции для комфортного просмотра

YouTube также добавляет функции, которые повышают комфорт просмотра видео:

Блокировка экрана — эта функция предотвращает случайные нажатия на экран во время просмотра, что особенно полезно при использовании мобильных устройств.

Ночной таймер — позволяет установить время окончания просмотра, что полезно, если вы привыкли засыпать под видео. Таймер обеспечит автоматическое выключение видео в заданное время, предотвращая нежелательное потребление трафика или беспокойство посреди ночи.

Восприятие изменений в обществе

Новости о нововведениях были тепло встречены в социальных сетях, где пользователи выразили мнение, что японская компания все же изменила своё отношение к российскому рынку. Для многих россиян это стало символом улучшения сервиса и уважения к потребностям местных пользователей.

YouTube продолжает улучшать свою платформу, предоставляя россиянам новые инструменты для обмена и просмотра видео. Начиная с завтрашнего дня, улучшения станут доступны для всех российских пользователей, подтверждая приверженность YouTube к развитию и удовлетворению потребностей своей аудитории в России.

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