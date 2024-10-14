Уже с завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк России анонсировал запуск новой функции, которая облегчит доступ к онлайн-банкингу для пользователей веб-версии.

Начиная с завтрашнего дня, клиенты банка смогут использовать биометрические данные для входа в систему, что делает процесс быстрым и удобным.

Инновации для удобства пользователей

Это обновление особенно актуально для пользователей, которым недоступно мобильное приложение банка, например, из-за ограничений на устройствах Apple. Теперь вход в онлайн-банк через веб возможен с использованием технологий распознавания лица или отпечатков пальцев, а также с помощью традиционного пароля.

Процесс внедрения биометрического доступа

Чтобы активировать новую функцию, пользователи должны установить ярлык «Сбербанк Онлайн» на рабочий стол своего устройства, будь то ноутбук или смартфон. Это позволит одним нажатием запускать сервис, обходя стандартные процедуры входа. В дальнейшем, выбор между биометрическим входом и паролем останется за пользователем, но новые методы предложат значительное упрощение процедуры.

Безопасность новой функции

Сбербанк подчеркивает, что все биометрические данные обрабатываются и хранятся исключительно на личном устройстве пользователя, что исключает возможность их утечки или несанкционированного доступа со стороны третьих лиц. Подобная мера предоставляет высокий уровень безопасности, сохраняя при этом простоту и удобство использования.

Доступность и преимущества

Новая функция доступна начиная с завтрашнего дня для всех пользователей веб-версии «Сбербанк Онлайн». Это нововведение ожидается не только упростит повседневное использование сервисов банка, но и привлечет новых клиентов, которые ценят свое время и комфорт.

Внедрение биометрического доступа в веб-версию «Сбербанк Онлайн» является частью более широкой стратегии банка по улучшению клиентского сервиса и укреплению безопасности. Это нововведение значительно облегчит взаимодействие с банковскими услугами, делая его более современным и адаптированным к потребностям пользователей.

