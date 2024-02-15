Уже с сегодняшнего дня станет бесплатным для пенсионеров от 55 лет: в России ввели новую льготу

В России жители, достигшие возраста 55 лет, получат возможность пройти полезную образовательную программу.

Бесплатный курс открыт для всех желающих в данной возрастной категории. Об этом сообщает пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Образование будет связано с финансовой грамотностью. Представителей зрелого возраста научат управлять своими денежными средствами и защищаться от мошенников. Власти столичного региона уже официально объявили об этой программе.

"Пенсионеров будут обучать квалифицированные специалисты. Они получат знания не только о финансовом планировании и защите от мошенничества, но и о том, как использовать разнообразные банковские продукты, которых сейчас множество. Граждане узнают, как оформить наследство и безопасно осуществлять операции с имуществом", — рассказывает Киреева.

Организаторы программы обещают пожилым гражданам обширную учебную программу. В рамках курса будет освещено 17 тем. По окончании обучения каждый участник сможет получить сертификат.



Такие занятия будут проводиться в рамках региональных программ, направленных на поддержание активной жизни. Женщины смогут присоединиться к программе с 55-летнего возраста, а для мужчин возрастной порог составляет 60 лет. Запись на курсы начнется 15 февраля