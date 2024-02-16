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· Артем Акчурин

Уже с сегодняшнего дня станет бесплатным для пенсионеров от 55 лет: в РФ ввели новую льготу

Уже с сегодняшнего дня станет бесплатным для пенсионеров от 55 лет: в РФ ввели новую льготу

rg.ru

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Можно начать уже с 16 февраля.

Было объявлено о запуске новой бесплатной программы образования для граждан России старше 55 лет. Эта инициатива имеет существенное значение и позволит жителям данной возрастной группы получить полезные знания. Пенсионный эксперт Анастасия Киреева, подробно рассказала о новой программе.

Одним из ключевых направлений обучения станет финансовая грамотность. В рамках программы люди зрелого возраста научатся правильно распоряжаться своими финансами и защищаться от возможных мошенников. Местные власти столичного региона уже объявили об этом интересном проекте.


Обучение организуют специалисты в области пенсионного обеспечения. Они поделятся навыками управления личными финансами, защиты от мошенничества, а также научат использовать различные банковские продукты, которыми сейчас насыщен рынок. Участники курса также смогут ознакомиться с процессом наследования и безопасными операциями с имуществом, получив ценную информацию от экспертов в этой области.

Создатели образовательной программы обещают пенсионерам широкий спектр учебных курсов, предназначенных специально для пожилых граждан. Всего в программу включены 17 тем, обеспечивающих полную осведомленность и навыки. По окончании обучения каждый участник имеет возможность получить сертификат, подтверждающий его компетентность.

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