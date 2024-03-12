Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса для пожилых россиян, которые получают свои пенсии на банковские карты.

Теперь бесплатные образовательные лекции будут доступны для пожилых граждан во всех регионах страны. На этих мероприятиях пенсионерам будет предоставлена информация о безопасном использовании банковских карт, защите от мошенничества и других важных аспектах.

Ранее такие семинары проводились не во всех субъектах Российской Федерации, но сейчас они станут доступны всем желающим в любом уголке страны.