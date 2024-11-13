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Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк РФ приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о запуске новой инициат...

rutube.ru

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Сбербанк России объявил о запуске новой инициативы, нацеленной на поддержку пенсионеров, перешедших на цифровые методы получения пенсий.

Бесплатные образовательные лекции помогут старшему поколению адаптироваться к использованию банковских карт вместо традиционных походов в почтовые отделения за наличными.

Особенности новой услуги

Сбербанк решил упростить жизнь пенсионеров, которые все чаще становятся жертвами мошенников, предлагая специальные учебные лекции. Эти мероприятия нацелены на обучение пожилых граждан навыкам безопасного использования банковских карт, осведомленности о финансовых мошенничествах и правильном снятии денег через банкоматы.

Расписание и доступность

Обучающие занятия уже стартовали в некоторых регионах и теперь будут проводиться по всей стране, начиная с сегодняшнего дня. Эти уроки проводятся в отделениях Сбербанка, что делает их легкодоступными для всех пенсионеров, желающих участвовать.

Преимущества для пенсионеров

Переход на получение пенсий через банковские карты уже показал свою эффективность, упрощая многие аспекты финансовой жизни пенсионеров. С новыми занятиями от Сбербанка, пенсионеры не только научатся защищать себя от финансовых рисков, но и смогут чувствовать себя увереннее в использовании современных технологий.

Важность инициативы

Эта инициатива Сбербанка выделяется как важный шаг в инклюзии пенсионеров в цифровую экономику. Обеспечение доступа к образовательным ресурсам и улучшение качества жизни через повышение финансовой грамотности способствует созданию более защищенной и справедливой финансовой среды для всех.

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