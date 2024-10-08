Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

В ответ на необходимость упрощения финансового обслуживания пожилых людей, Сбербанк внедрил новую бесплатную услугу, направленную на автоматизацию процессов получения пенсий на банковские карты для всех российских пенсионеров.

Это нововведение особенно актуально, учитывая, что некоторые пенсионеры до сих пор сталкиваются с необходимостью лично посещать почтовые отделения для получения своих выплат.

Новая система: преимущества автоматизации

Новая система предлагает решение проблемы, связанной с получением пенсионных выплат. Ранее пенсионерам приходилось регулярно посещать почтовые отделения или банковские учреждения, чтобы подтвердить поверку своих карт и продолжать получать деньги без задержек. Теперь же благодаря интеграции с Государственной информационной системой ЖКХ процесс станет автоматическим.

От почты к банковским картам

Переход от привычных методов получения выплат к банковским картам значительно упростит жизнь пенсионеров, делая доступ к средствам более удобным и безопасным. Банковские карты позволяют пожилым гражданам управлять своими финансами из дома, сокращая необходимость физического посещения отделений, что особенно важно для сохранения их здоровья и благополучия.

Защита от мошенников: образовательные программы

С учетом роста числа мошенников, действие которых направленно на пожилых людей, финансовая организация также инициировала серию образовательных программ. Эти программы предназначены для обучения пенсионеров основам безопасного использования банковских карт и методам защиты своих финансов от мошенников. Обучающие семинары, уже стартовавшие в некоторых регионах, теперь доступны по всей стране.

Новая услуга Сбербанка не только облегчает повседневную жизнь пенсионеров, но и вносит значительный вклад в повышение их финансовой грамотности и безопасности. Автоматизация процесса получения пенсий является значительным шагом вперед в улучшении качества обслуживания пожилого населения и поддерживает их независимость в управлении личными финансами.

Это изменение отражает широкий тренд цифровизации банковских услуг, направленный на создание более доступной и инклюзивной финансовой среды для всех категорий граждан.

