Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

В ответ на необходимость упрощения финансового ...

Яндекс Карты

Подписаться в Telegram

В ответ на необходимость упрощения финансового обслуживания пожилых людей, Сбербанк внедрил новую бесплатную услугу, направленную на автоматизацию процессов получения пенсий на банковские карты для всех российских пенсионеров.

Это нововведение особенно актуально, учитывая, что некоторые пенсионеры до сих пор сталкиваются с необходимостью лично посещать почтовые отделения для получения своих выплат.

Новая система: преимущества автоматизации

Новая система предлагает решение проблемы, связанной с получением пенсионных выплат. Ранее пенсионерам приходилось регулярно посещать почтовые отделения или банковские учреждения, чтобы подтвердить поверку своих карт и продолжать получать деньги без задержек. Теперь же благодаря интеграции с Государственной информационной системой ЖКХ процесс станет автоматическим.

От почты к банковским картам

Переход от привычных методов получения выплат к банковским картам значительно упростит жизнь пенсионеров, делая доступ к средствам более удобным и безопасным. Банковские карты позволяют пожилым гражданам управлять своими финансами из дома, сокращая необходимость физического посещения отделений, что особенно важно для сохранения их здоровья и благополучия.

Защита от мошенников: образовательные программы

С учетом роста числа мошенников, действие которых направленно на пожилых людей, финансовая организация также инициировала серию образовательных программ. Эти программы предназначены для обучения пенсионеров основам безопасного использования банковских карт и методам защиты своих финансов от мошенников. Обучающие семинары, уже стартовавшие в некоторых регионах, теперь доступны по всей стране.

Новая услуга Сбербанка не только облегчает повседневную жизнь пенсионеров, но и вносит значительный вклад в повышение их финансовой грамотности и безопасности. Автоматизация процесса получения пенсий является значительным шагом вперед в улучшении качества обслуживания пожилого населения и поддерживает их независимость в управлении личными финансами.

Это изменение отражает широкий тренд цифровизации банковских услуг, направленный на создание более доступной и инклюзивной финансовой среды для всех категорий граждан.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

Новости России

2 часа назад

T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму

установка барьеров для тараканов

Новости Казани

день назад

Казанцы сообщают о громких хлопках – это испытания на пороховом заводе

Новости Татарстана

день назад

Бойцы закрепили флаги Татарстана над Угледаром

обучение трейдингу с нуля в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани авто сбило рабочего во время смены дорожных знаков

Новости Казани

день назад

С 8 по 13 октября в ТРК  “Казан Молл” можно провериться на рак

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 8 октября потеплеет до +24, но затем придет аномальный холод

Новости Татарстана

10 часов назад

Родители Ильназа Галявиева выкупили спорную долю в квартире
Новости Татарстана
4 часа назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Казани

49 минут назад

В Казани на Толстого из авто выпала девочка. Видео

Новости России

день назад

ВТБ объединит близких в «Семейном банке»

Новости Татарстана

час назад

Челнинец отправился в колонию за жестокое убийство приятеля

Новости Казани

2 часа назад

Крузак Хозуправления при Кабмине Татарстана столкнулся с машиной ДПС
Появились подробности 3-летнего насилия над мал...
Новости Татарстана
3 часа назад

Появились подробности 3-летнего насилия над малышкой в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Пьяный 19-летний татарстанец протащил полицейского на капоте

Новости Казани

2 часа назад

В Казани парни залезли на конструкции моста Миллениум

Новости Казани

3 часа назад

В Казани демонтирована скейт-площадка в парке «Континент»
Дешевле уже не будет: показываем акции на дома ...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Дешевле уже не будет: показываем акции на дома в коттеджных поселках поблизости от Казани