Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Клиенты Сбербанка стали чаще сталкиваться с мошенническими атаками, осуществляемыми через мобильное приложение банка. Мошенники, выдающие себя за сотрудников банка, развернули сложные схемы по всей России.

Под предлогом срочного обновления банковского приложения, преступники контактируют с клиентами через популярные мессенджеры. Отказ клиента обновить приложение часто приводит к предложению провести "биометрическую верификацию". Такие действия могут привести к утечке критически важной персональной информации, включая номера счетов и данные банковских карт.

Как защитить себя от мошенников? Сбербанк предоставляет рекомендации:

Игнорировать запросы от незнакомцев: Не реагируйте на неожиданные предложения по обновлению программного обеспечения или проведению биометрических проверок от лиц, не подтвердивших свою принадлежность к банку. Не раскрывать личные данные: Избегайте передачи личной или финансовой информации через незащищенные каналы. Проверять подлинность запросов: Всегда связывайтесь с банком напрямую через официальные каналы для подтверждения любых запросов или действий.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет клиентам Сбербанка обезопасить свои финансы и минимизировать риски, связанные с мошенничеством.