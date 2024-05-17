Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»
imghub.ru
Клиенты Сбербанка стали чаще сталкиваться с мошенническими атаками, осуществляемыми через мобильное приложение банка. Мошенники, выдающие себя за сотрудников банка, развернули сложные схемы по всей России.
Под предлогом срочного обновления банковского приложения, преступники контактируют с клиентами через популярные мессенджеры. Отказ клиента обновить приложение часто приводит к предложению провести "биометрическую верификацию". Такие действия могут привести к утечке критически важной персональной информации, включая номера счетов и данные банковских карт.
Как защитить себя от мошенников? Сбербанк предоставляет рекомендации:
- Игнорировать запросы от незнакомцев: Не реагируйте на неожиданные предложения по обновлению программного обеспечения или проведению биометрических проверок от лиц, не подтвердивших свою принадлежность к банку.
- Не раскрывать личные данные: Избегайте передачи личной или финансовой информации через незащищенные каналы.
- Проверять подлинность запросов: Всегда связывайтесь с банком напрямую через официальные каналы для подтверждения любых запросов или действий.
Соблюдение этих мер предосторожности поможет клиентам Сбербанка обезопасить свои финансы и минимизировать риски, связанные с мошенничеством.
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