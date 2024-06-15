В России стартовала уникальная государственная программа, которая поможет гражданам эффективно управлять своими сбережениями и формировать финансовую «подушку безопасности».

Особенность программы - тесная интеграция с популярным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».

Как подключиться к программе?

Ничего сложного: достаточно открыть приложение Сбербанка, найти раздел долгосрочных сбережений и следовать инструкциям по регистрации, сообщает информационный портал progorod33.

В чем преимущества участия?

Участников программы ждут весомые государственные бонусы:

Дополнительные выплаты: в течение первых трех лет можно получать до 108 000 рублей сверх внесенной суммы.

Налоговый вычет: ежегодно можно возвращать до 52 000 рублей уплаченного подоходного налога. Эти деньги можно направить на любые цели, например, на образование, покупку недвижимости или пополнение пенсионных накоплений.

«Сбербанк» открывает доступ миллионам

«Сбербанк», будучи одним из ключевых участников программы, обеспечивает к ней доступ почти 80 миллионам своих клиентов. Это делает программу доступной широкому кругу россиян, которые активно пользуются цифровыми финансовыми услугами.

Программа с будущим

Эксперты убеждены, что новая программа способна качественно изменить подход россиян к формированию сбережений и долгосрочным инвестициям. Ожидается, что по мере распространения информации о программе число ее участников будет расти, а значит, все больше граждан смогут воспользоваться предоставляемыми преимуществами для реализации своих финансовых планов.

Новая программа — это важный шаг на пути к повышению финансовой грамотности населения и созданию эффективных инструментов для управления личными финансами.