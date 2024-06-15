Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех граждан, у которых на телефоне есть Сбербанк Онлайн
journal.uralsib.ru
В России стартовала уникальная государственная программа, которая поможет гражданам эффективно управлять своими сбережениями и формировать финансовую «подушку безопасности».
Особенность программы - тесная интеграция с популярным мобильным приложением «Сбербанк Онлайн».
- Как подключиться к программе?
Ничего сложного: достаточно открыть приложение Сбербанка, найти раздел долгосрочных сбережений и следовать инструкциям по регистрации, сообщает информационный портал progorod33.
- В чем преимущества участия?
Участников программы ждут весомые государственные бонусы:
Дополнительные выплаты: в течение первых трех лет можно получать до 108 000 рублей сверх внесенной суммы.
Налоговый вычет: ежегодно можно возвращать до 52 000 рублей уплаченного подоходного налога. Эти деньги можно направить на любые цели, например, на образование, покупку недвижимости или пополнение пенсионных накоплений.
- «Сбербанк» открывает доступ миллионам
«Сбербанк», будучи одним из ключевых участников программы, обеспечивает к ней доступ почти 80 миллионам своих клиентов. Это делает программу доступной широкому кругу россиян, которые активно пользуются цифровыми финансовыми услугами.
- Программа с будущим
Эксперты убеждены, что новая программа способна качественно изменить подход россиян к формированию сбережений и долгосрочным инвестициям. Ожидается, что по мере распространения информации о программе число ее участников будет расти, а значит, все больше граждан смогут воспользоваться предоставляемыми преимуществами для реализации своих финансовых планов.
Новая программа — это важный шаг на пути к повышению финансовой грамотности населения и созданию эффективных инструментов для управления личными финансами.
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