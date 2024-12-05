Уже с сегодняшнего дня проезд на «Аэроэкспрессе» подорожал до 650 рублей
exaline.ru
С 3 декабря 2024 года тарифы на проезд «Аэроэкспресса» снова выросли, вызвав негодование пассажиров. Теперь стандартный билет обойдётся в 650 рублей, что на 20% больше, чем раньше. Для тех, кто предпочитает бизнес-класс, цена увеличилась с 1200 до 1500 рублей за одну поездку.
Ежегодное повышение цен: новая реальность
Традиция повышения тарифов на «Аэроэкспресс» в текущем месяце продолжает огорчать пассажиров. Если в прошлом году стандартный билет подорожал с 500 до 550 рублей, то нынешний скачок стал самым значительным за последние годы.
Не только «Аэроэкспресс»: подорожание коснулось и автобусов
Вместе с ростом цен на железнодорожные маршруты увеличились тарифы на экспресс-автобусы, обслуживающие направления к аэропортам:
- Маршрут «Ховрино» — Шереметьево теперь стоит 400 рублей (ранее 350 рублей).
- Маршрут «Домодедовская» — Домодедово также подорожал до 400 рублей.
Причины подорожания: инфляция и конкуренция
По словам представителей «Аэроэкспресса», причиной повышения стал рост эксплуатационных расходов, включая обслуживание подвижного состава. Также на бизнес компании повлияло открытие метро во Внуково, из-за чего «Аэроэкспресс» прекратил движение по этому маршруту, уступив место обычным электричкам.
История тарифов: от падения к стабильному росту
Интересно, что ещё в 2020 году, во время пандемии из-за ковида, компания понизила цены до 300 рублей за обычный билет. Однако два года назад тарифы вернулись к росту, достигнув 470 рублей, а затем и 550 рублей в 2023 году. Теперь же стоимость подскочила до рекордных значений.
Альтернативы и перспективы
Для многих пассажиров повышение тарифов делает сервис менее привлекательным, особенно на фоне доступных альтернатив, таких как метро и электрички. Однако «Аэроэкспресс» всё ещё остаётся выбором тех, кто ценит скорость и комфорт. Вопрос лишь в том, готова ли компания удерживать своих клиентов в условиях такой ценовой политики.
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