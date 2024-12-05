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Уже с сегодняшнего дня проезд на «Аэроэкспрессе» подорожал до 650 рублей

С 3 декабря 2024 года тарифы на проезд «Аэроэкс...

exaline.ru

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С 3 декабря 2024 года тарифы на проезд «Аэроэкспресса» снова выросли, вызвав негодование пассажиров. Теперь стандартный билет обойдётся в 650 рублей, что на 20% больше, чем раньше. Для тех, кто предпочитает бизнес-класс, цена увеличилась с 1200 до 1500 рублей за одну поездку.

Ежегодное повышение цен: новая реальность

Традиция повышения тарифов на «Аэроэкспресс» в текущем месяце продолжает огорчать пассажиров. Если в прошлом году стандартный билет подорожал с 500 до 550 рублей, то нынешний скачок стал самым значительным за последние годы.

Не только «Аэроэкспресс»: подорожание коснулось и автобусов

Вместе с ростом цен на железнодорожные маршруты увеличились тарифы на экспресс-автобусы, обслуживающие направления к аэропортам:

  • Маршрут «Ховрино» — Шереметьево теперь стоит 400 рублей (ранее 350 рублей).
  • Маршрут «Домодедовская» — Домодедово также подорожал до 400 рублей.

Причины подорожания: инфляция и конкуренция

По словам представителей «Аэроэкспресса», причиной повышения стал рост эксплуатационных расходов, включая обслуживание подвижного состава. Также на бизнес компании повлияло открытие метро во Внуково, из-за чего «Аэроэкспресс» прекратил движение по этому маршруту, уступив место обычным электричкам.

История тарифов: от падения к стабильному росту

Интересно, что ещё в 2020 году, во время пандемии из-за ковида, компания понизила цены до 300 рублей за обычный билет. Однако два года назад тарифы вернулись к росту, достигнув 470 рублей, а затем и 550 рублей в 2023 году. Теперь же стоимость подскочила до рекордных значений.

Альтернативы и перспективы

Для многих пассажиров повышение тарифов делает сервис менее привлекательным, особенно на фоне доступных альтернатив, таких как метро и электрички. Однако «Аэроэкспресс» всё ещё остаётся выбором тех, кто ценит скорость и комфорт. Вопрос лишь в том, готова ли компания удерживать своих клиентов в условиях такой ценовой политики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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