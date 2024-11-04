Уже с ноября в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Снижение объемов производства сливочного масла и возможное повышение цен — с таким предупреждением к федеральным торговым сетям обратились крупные производители молочной продукции, включая бренд «Простоквашино».

Основные причины, по данным представителей отрасли, — дефицит сырья и существенный рост затрат на его производство. На фоне этих изменений отгрузка некоторых видов масла временно приостановлена, что вызвало опасения о дальнейшем удорожании этого популярного продукта.

Причины роста цен на сливочное масло

Компания HN, представляющая продукцию под маркой «Простоквашино», сообщила, что стоимость сливок, основного сырья для производства масла, значительно выросла в 2024 году. За первые полгода цены на сливки подскочили на 39%, а за восемь месяцев 2024 года рост достиг уже 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена самого масла увеличилась на 48% и 55% за аналогичные периоды, что серьёзно сказалось на себестоимости продуктов, таких как «Село Зеленое» и «Крестьянское масло».

Среди факторов, повлиявших на подорожание, выделяют глобальные причины, такие как рост мировых цен на масло, увеличение спроса на молоко с пониженным содержанием жира со стороны переработчиков и сокращение запасов сырья. Эти обстоятельства вынуждают производителей пересматривать условия поставок и пересматривать цены в сторону повышения.

Влияние на розничные цены и возможные меры регулирования

Рост цен на сливочное масло уже ощутим в розничных сетях, и, по словам Дмитрия Леонова, заместителя председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», это связано с увеличением себестоимости производства, что включает затраты на закупку сырья, логистику и упаковку. В условиях, когда производители вынуждены сокращать объёмы из-за недостатка сырья, спрос на масло может ещё больше подстегнуть рост цен на прилавках.

На фоне этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Министерству экономического развития рассмотреть возможность введения пороговых цен на сливочное масло. Он считает, что ограничение розничной наценки может снизить нагрузку на потребителей, помогая сохранить доступность этого важного продукта в условиях роста цен.

Как изменение цен повлияет на рынок и потребителей?

Ожидается, что подорожание сливочного масла отразится на покупательских предпочтениях, особенно с учётом сезонного роста спроса в преддверии зимы. Потребители могут начать отдавать предпочтение более доступным продуктам, а производители — искать альтернативные решения для стабилизации производства.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на разнообразие продуктов на рынке, возможно, выбирая заменители масла или продукты с меньшим содержанием жира, которые также могут предложить хорошие вкусовые качества, но по более доступной цене.

Потребители и ритейлеры, вероятно, ещё ощутят на себе последствия дефицита и роста цен на сливочное масло. Производители молочных продуктов сталкиваются с повышением себестоимости на всех уровнях — от сырья до упаковки, что неминуемо сказывается на розничной стоимости. Вопрос о том, будет ли введено регулирование цен, остаётся открытым, но уже сегодня российские потребители вынуждены готовиться к новым реалиям на полках магазинов.