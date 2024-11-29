Уже с ноября 2024 в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

Российские производители молочной продукции объявили о сокращении объёмов производства сливочного масла и возможном дальнейшем удорожании. Причина кроется в дефиците сырья и увеличении производственных затрат, что уже сказывается на ценах в магазинах.

Почему сливочное масло дорожает?

Производители объясняют ситуацию резким ростом стоимости основного сырья — сливок. В 2024 году их цена увеличилась на 39% за первые шесть месяцев и на 46% за восемь месяцев по сравнению с прошлым годом. Это неизбежно отразилось на стоимости самого масла, которая выросла на 48% и 55% за аналогичные периоды.

Популярные бренды, такие как «Село Зеленое» и «Крестьянское масло», вынуждены поднимать цены из-за следующих факторов:

Снижение запасов сырья. Повышенный спрос на молоко с низким содержанием жира приводит к уменьшению доступности сливок.

Рост затрат на логистику и упаковку. Эти расходы значительно увеличивают себестоимость готового продукта.

Мировые тенденции. Глобальный рост цен на молочные продукты усугубляет ситуацию на внутреннем рынке.

Что происходит с ценами в магазинах?

По данным экспертов, розничные сети уже сталкиваются с удорожанием сливочного масла. Снижение объёмов производства из-за дефицита сырья усиливает конкуренцию за продукт, особенно накануне зимнего сезона, когда спрос традиционно растёт.

Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», поясняет, что повышение цен связано не только с сырьём, но и с увеличением затрат на доставку и упаковку.

Возможные меры регулирования цен

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть вариант введения пороговых цен на сливочное масло. Это ограничение могло бы удерживать розничные цены на приемлемом уровне, снизив нагрузку на потребителей.

Однако пока это предложение остаётся лишь инициативой, и вопрос о том, будет ли оно реализовано, остаётся открытым.

Как это повлияет на потребителей?

Рост цен на сливочное масло может серьёзно изменить потребительское поведение:

Снижение спроса. Высокие цены заставят многих отказаться от покупки или сократить объёмы потребления.

Переход на альтернативы. Покупатели могут начать выбирать более доступные аналоги, такие как смеси с растительными жирами или продукты с низким содержанием жира.

Сезонные особенности. Перед праздниками спрос на сливочное масло традиционно увеличивается, что может усугубить ситуацию.

Эксперты советуют искать доступные варианты, чтобы минимизировать расходы, при этом обращая внимание на качество альтернативных продуктов.

Что ждёт рынок?

Снижение производства и рост себестоимости продолжат оказывать давление на цены, делая ситуацию на рынке сливочного масла всё более напряжённой. Введение государственного регулирования могло бы частично стабилизировать цены, но до принятия решений производители и потребители будут вынуждены адаптироваться к новым реалиям.

На фоне этих изменений потребители уже сейчас должны готовиться к увеличению цен и ограниченному выбору на полках магазинов.

