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Уже с 5 июля: Сбербанк предупреждает россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

Сбербанк сообщает о резком увеличении количества мошеннических действий, направленных против пользователей их мобильного приложения «Сбер онлайн».

avan-cunsult.ru

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Сбербанк сообщает о резком увеличении количества мошеннических действий, направленных против пользователей их мобильного приложения «Сбер онлайн».

Представители банка настоятельно рекомендует клиентам быть настороже, особенно тем, кто активно использует приложение для банковских операций, сообщает «Про Город Владимир».

Как действуют мошенники

Мошенники часто маскируются под сотрудников банка и через мессенджеры пытаются убедить клиентов в необходимости срочного обновления приложения. В случаях, когда клиенты выражают сомнения, преступники начинают оказывать дополнительное давление, вплоть до требования предоставить доступ к экрану телефона для выполнения якобы «необходимой» биометрической проверки. Такие действия могут привести к потере контроля над личной и финансовой информацией.

Защитные меры от финансовой организации

Сбербанк уверяет, что никогда не запрашивает у клиентов обновление приложений или доступ к устройствам через неформальные каналы. Банк призывает клиентов игнорировать любые подозрительные запросы и проверять любую информацию через официальные каналы. Кроме того, Сбербанк внедрил дополнительные меры безопасности, включая двухфакторную аутентификацию и системы мониторинга транзакций, чтобы защитить клиентов от несанкционированного доступа.

Рекомендации для клиентов

  • Верификация: Всегда проверяйте подлинность запросов через официальный сайт или службу поддержки банка.
  • Конфиденциальность: Не делитесь персональными данными или данными устройства через ненадежные платформы.
  • Осторожность: Отклоняйте все запросы на дистанционное управление вашим устройством или передачу личных данных.

Следуя этим простым правилам, вы можете значительно снизить риск стать жертвой финансовых мошенников и обезопасить свои активы.

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