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Уже с 4 июля: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

В связи с увеличением числа мошеннических атак, направленных на пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», пресс-служба Сбербанка выступила с предупреждением.

strtorg.ru

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В связи с увеличением числа мошеннических атак, направленных на пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», пресс-служба Сбербанка выступила с предупреждением.

Особенно уязвимыми оказались владельцы смартфонов, которые используют данное приложение для повседневных банковских операций, сообщает progorod33.

Методы мошенников

Мошенники, маскирующиеся под сотрудников Сбербанка, начали активно использовать мессенджеры для связи с клиентами. Их основной тактикой является убеждение клиентов в необходимости срочного обновления приложения. При возникновении сопротивления или сомнений со стороны клиента, они могут усилить давление. Критически опасным моментом является требование мошенников предоставить им доступ к экрану телефона для якобы проведения биометрической аутентификации. Это действие может привести к утечке конфиденциальной информации, включая банковские данные и доступные средства, что чревато немедленной финансовой потерей.

Заявление Сбербанка по поводу безопасности

Эксперты Сбербанка уточняют, что ни один из их сотрудников не будет инициировать контакт с просьбами об обновлении приложений или запросах доступа к устройствам. Они настаивают на важности полного отказа от совершения любых операций, которые требуют удаленного доступа к вашему устройству или передачи конфиденциальных данных.

Советы для защиты от мошенников

  • Проверка подлинности запросов: Всегда сверяйтесь с официальными каналами банка для подтверждения любых запросов.
  • Не раскрывайте личную информацию: Избегайте делиться персональными данными или информацией о вашем устройстве по телефону или в мессенджерах.
  • Бдительность при выполнении финансовых операций: Отказывайтесь от проведения операций по просьбе лиц, которые не могут подтвердить свою принадлежность к банку.

Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите свою защищенность от финансовых афер и сможете обезопасить свои средства от недобросовестных действий мошенников.

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