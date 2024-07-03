Уже с 4 июля: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»
strtorg.ru
В связи с увеличением числа мошеннических атак, направленных на пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», пресс-служба Сбербанка выступила с предупреждением.
Особенно уязвимыми оказались владельцы смартфонов, которые используют данное приложение для повседневных банковских операций, сообщает progorod33.
Методы мошенников
Мошенники, маскирующиеся под сотрудников Сбербанка, начали активно использовать мессенджеры для связи с клиентами. Их основной тактикой является убеждение клиентов в необходимости срочного обновления приложения. При возникновении сопротивления или сомнений со стороны клиента, они могут усилить давление. Критически опасным моментом является требование мошенников предоставить им доступ к экрану телефона для якобы проведения биометрической аутентификации. Это действие может привести к утечке конфиденциальной информации, включая банковские данные и доступные средства, что чревато немедленной финансовой потерей.
Заявление Сбербанка по поводу безопасности
Эксперты Сбербанка уточняют, что ни один из их сотрудников не будет инициировать контакт с просьбами об обновлении приложений или запросах доступа к устройствам. Они настаивают на важности полного отказа от совершения любых операций, которые требуют удаленного доступа к вашему устройству или передачи конфиденциальных данных.
Советы для защиты от мошенников
- Проверка подлинности запросов: Всегда сверяйтесь с официальными каналами банка для подтверждения любых запросов.
- Не раскрывайте личную информацию: Избегайте делиться персональными данными или информацией о вашем устройстве по телефону или в мессенджерах.
- Бдительность при выполнении финансовых операций: Отказывайтесь от проведения операций по просьбе лиц, которые не могут подтвердить свою принадлежность к банку.
Следуя этим рекомендациям, вы значительно повысите свою защищенность от финансовых афер и сможете обезопасить свои средства от недобросовестных действий мошенников.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань