Уже с 3 июля: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбер Онлайн»

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» сталкиваются с новым видом мошенничества, который может привести к значительным финансовым потерям. Пресс-служба Сбербанка предупреждает об этой угрозе, особенно актуальной среди владельцев смартфонов.

Схема мошенников заключается в звонках через популярные мессенджеры, где они выдают себя за сотрудников Сбербанка. Они предлагают клиентам «необходимость» обновления мобильного приложения, при этом могут настаивать, если пользователь проявляет сомнение или отказ.

Особенно опасным является требование мошенников предоставить доступ к экрану телефона для выполнения биометрической аутентификации в рамках процесса обновления. Согласие на такую просьбу открывает доступ к чувствительной информации пользователя, включая банковские данные, коды доступа и номера карт, что может привести к моментальной потере денег.

Эксперты Сбербанка подчеркивают, что легитимные сотрудники банка никогда не будут инициировать общение с просьбой об обновлении приложения или доступе к вашему устройству для любых операций. Важно не соглашаться на проведение любых операций, которые требуют удаленного доступа к вашему устройству или личным данным.

Как защитить себя:

Подтверждение подлинности: Всегда подтверждайте подлинность запросов, обращаясь в банк через официальные каналы.

Бдительность: Никогда не делитесь персональной информацией или данными устройства по телефону или через мессенджеры.

Осторожность с финансами: Избегайте выполнения финансовых операций по просьбе незнакомцев.

Эти меры предосторожности помогут обезопасить вас от новых мошеннических угроз и сохранить ваши финансы в безопасности, сообщает progorod33.