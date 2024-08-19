Уже с 1 сентября: в Россию возвращаются штрафы за превышение средней скорости

На пороге осени 2024 года российские водители столкнутся с серьёзными изменениями в дорожных правилах, которые коснутся всего от комплектации аптечек до системы штрафов. Эти нововведения затронут как обычных автомобилистов, так и профессионалов руля, включая водителей такси.

Обновления в аптечке

Начиная с сентября, водителям придётся пересмотреть содержимое своих автомобильных аптечек. Правительство ввело требования к наличию дополнительных медицинских принадлежностей, что является частью стремления улучшить меры первой помощи при ДТП.

Перераспределение дорожных камер

Существенные перемены коснутся и системы видеонаблюдения: новый регламент пересматривает локации установки камер фиксации нарушений, что, как ожидается, приведёт к переустановке многих из них.

Изменения в штрафах

Одно из наиболее заметных изменений — это рост штрафов за проезд по платным дорогам без оплаты. В частности, в Санкт-Петербурге размер штрафа для физических лиц может достичь до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Нововведения для таксистов

Для таксистов вводятся новые требования по страхованию, которые предусматривают обязательное наличие полиса ОСГОП, гарантирующего более высокие выплаты пассажирам в случае аварии.

Возвращение среднескоростных штрафов

Также обсуждается возврат к практике штрафов за превышение средней скорости, практика которых была приостановлена, но теперь может быть восстановлена с новыми правилами.

Защита прав пассажиров общественного транспорта

Новые правила также включают защиту инвалидов I группы в общественном транспорте, гарантируя, что они не будут высажены за отсутствие билета без сопровождающего.

Эти меры предпринимаются в рамках усиления безопасности на дорогах и повышения ответственности водителей. Важно для каждого водителя ознакомиться с предстоящими изменениями, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических последствий, связанных с новыми требованиями, сообщает 78.ru.