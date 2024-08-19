Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Уже с 1 сентября: в Россию возвращаются штрафы за превышение средней скорости

На пороге осени 2024 года российские водители с...

artshots.ru

Подписаться в Telegram

На пороге осени 2024 года российские водители столкнутся с серьёзными изменениями в дорожных правилах, которые коснутся всего от комплектации аптечек до системы штрафов. Эти нововведения затронут как обычных автомобилистов, так и профессионалов руля, включая водителей такси.

Обновления в аптечке

Начиная с сентября, водителям придётся пересмотреть содержимое своих автомобильных аптечек. Правительство ввело требования к наличию дополнительных медицинских принадлежностей, что является частью стремления улучшить меры первой помощи при ДТП.

Перераспределение дорожных камер

Существенные перемены коснутся и системы видеонаблюдения: новый регламент пересматривает локации установки камер фиксации нарушений, что, как ожидается, приведёт к переустановке многих из них.

Изменения в штрафах

Одно из наиболее заметных изменений — это рост штрафов за проезд по платным дорогам без оплаты. В частности, в Санкт-Петербурге размер штрафа для физических лиц может достичь до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.

Нововведения для таксистов

Для таксистов вводятся новые требования по страхованию, которые предусматривают обязательное наличие полиса ОСГОП, гарантирующего более высокие выплаты пассажирам в случае аварии.

Возвращение среднескоростных штрафов

Также обсуждается возврат к практике штрафов за превышение средней скорости, практика которых была приостановлена, но теперь может быть восстановлена с новыми правилами.

Защита прав пассажиров общественного транспорта

Новые правила также включают защиту инвалидов I группы в общественном транспорте, гарантируя, что они не будут высажены за отсутствие билета без сопровождающего.

Эти меры предпринимаются в рамках усиления безопасности на дорогах и повышения ответственности водителей. Важно для каждого водителя ознакомиться с предстоящими изменениями, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических последствий, связанных с новыми требованиями, сообщает 78.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

московская дезинфекция от тараканов

Новости Казани

9 часов назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Интересное в Казани

3 дня назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

ремонт перфоратора в Челябинске

Новости Казани

21 час назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

21 час назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

21 час назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни

Новости Казани

день назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне
Лонгриды
2 дня назад

Крики и драки: как живет Царево Village по ночам

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

В Челнах по требованию прокуратуры закрыли хостел

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани к 30 августа достроят набережную, начатую в 2023 году
В Казани на Дне города 30 августа выступят Била...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани на Дне города 30 августа выступят Билан и «Братья Грим»

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Новости Татарстана

21 час назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Новости Татарстана

21 час назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
6 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
В Татарстане тепло начнется с 19 августа
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане тепло начнется с 19 августа