Уже с 1 сентября: в Россию возвращаются штрафы за превышение средней скорости
artshots.ru
На пороге осени 2024 года российские водители столкнутся с серьёзными изменениями в дорожных правилах, которые коснутся всего от комплектации аптечек до системы штрафов. Эти нововведения затронут как обычных автомобилистов, так и профессионалов руля, включая водителей такси.
Обновления в аптечке
Начиная с сентября, водителям придётся пересмотреть содержимое своих автомобильных аптечек. Правительство ввело требования к наличию дополнительных медицинских принадлежностей, что является частью стремления улучшить меры первой помощи при ДТП.
Перераспределение дорожных камер
Существенные перемены коснутся и системы видеонаблюдения: новый регламент пересматривает локации установки камер фиксации нарушений, что, как ожидается, приведёт к переустановке многих из них.
Изменения в штрафах
Одно из наиболее заметных изменений — это рост штрафов за проезд по платным дорогам без оплаты. В частности, в Санкт-Петербурге размер штрафа для физических лиц может достичь до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей.
Нововведения для таксистов
Для таксистов вводятся новые требования по страхованию, которые предусматривают обязательное наличие полиса ОСГОП, гарантирующего более высокие выплаты пассажирам в случае аварии.
Возвращение среднескоростных штрафов
Также обсуждается возврат к практике штрафов за превышение средней скорости, практика которых была приостановлена, но теперь может быть восстановлена с новыми правилами.
Защита прав пассажиров общественного транспорта
Новые правила также включают защиту инвалидов I группы в общественном транспорте, гарантируя, что они не будут высажены за отсутствие билета без сопровождающего.
Эти меры предпринимаются в рамках усиления безопасности на дорогах и повышения ответственности водителей. Важно для каждого водителя ознакомиться с предстоящими изменениями, чтобы избежать возможных штрафов и других юридических последствий, связанных с новыми требованиями, сообщает 78.ru.
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