Уже с 1 сентября: в России вернут штрафы за превышение средней скорости

Осень 2024 года принесет российским водителям волну изменений в правилах дорожного движения.

Как сообщает 78.ru, обновления коснутся размеров штрафов, состава автомобильных аптечек, мест размещения дорожных камер и многих других аспектов. Цель нововведений - повысить безопасность на дорогах и усилить контроль за соблюдением ПДД.

Аптечка по-новому: что должно быть под рукой у водителя?

С сентября изменится состав обязательной автомобильной аптечки. В нее необходимо будет добавить новые предметы, необходимые для оказания первой помощи при ДТП. Это позволит эффективнее оказывать помощь пострадавшим до приезда скорой.

Штрафы растут, а с ними и риски лишения прав

Водителей ждут и новые штрафы. Так, значительно увеличится наказание за проезд по платным дорогам без оплаты, в том числе за Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Кроме того, возвращаются штрафы за превышение средней скорости, отмененные три года назад. Теперь они будут действовать с учетом новых регламентов.

Такси и общественный транспорт: новые правила и обязательства

Изменения затронут и водителей такси и общественного транспорта. В частности, вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков, что существенно увеличит размер выплат пассажирам, пострадавшим в ДТП.

«Глаза» на дорогах: где теперь ждут камеры?

Модернизируются и правила установки дорожных камер. Это позволит повысить эффективность контроля за дорожным движением и снизить количество необоснованных штрафов.

Грузовики под контролем: ограничения и новые требования

Для водителей грузового транспорта вводятся новые требования к перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, включая обязательное наличие специальных проблесковых маячков и ограничения по движению в непогоду.

Жесткие меры за грубые нарушения

Законодатели ужесточили наказания за ряд серьезных нарушений ПДД. В частности, лишение прав грозит за намеренное сокрытие номеров и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Все эти изменения направлены на повышение ответственности водителей и безопасности всех участников дорожного движения. Рекомендуем всем водителям внимательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.