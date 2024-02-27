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Уже с 1 марта: водительские права начнут аннулировать за вождение в очках

Уже с 1 марта: водительские права начнут аннулировать за вождение в очках

gazeta.ru

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Даже в ситуациях с плохой видимостью или облачной погодой, солнцезащитные очки могут быть причиной для проведения проверки.

Согласно экспертам, краткосрочные изменения в нормативных актах, начиная с 1 марта, могут иметь серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и другие службы будут обращать внимание на не только соблюдение правил дорожного движения, но также на внешний вид водителей, оценивая его соответствие погодным условиям.

В случаях со слабой видимостью или пасмурной погодой, солнцезащитные очки могут быть рассмотрены как основание для проверки на наличие алкогольного опьянения. Такая усиленная проверка также затронет охотников. Несмотря на то, что большинство регионов уже завершили охотничий сезон, число желающих провести выходные на охоте остается высоким.


В ближайшие дни сотрудники Росгвардии, органов охраны природы и охотничьего надзора будут активно патрулировать популярные территории среди охотников. Особое внимание будет обращено на лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и при наличии огнестрельного оружия, что будет рассматриваться как серьезное нарушение закона.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение алкоголем приведет к автоматической потере разрешения на охоту и изъятию оружия. Водителям и охотникам рекомендуется быть предельно осторожными и трезвыми. Сообщает progorod58.ru.

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