Уже с 1 марта: водительские права будут аннулировать за вождение в очках

Солнцезащитные очки при плохой видимости или облачной погоде могут вызывать подозрения и проверку со стороны правоохранительных органов.

Новые нормативные акты, которые вступят в силу уже с 1 марта, будут иметь серьезные последствия. ГАИ и другие контролирующие органы сосредоточатся не только на соблюдении ПДД, но и на общем внешнем виде водителей, чтобы определить, насколько он соответствует погодным условиям.



Подобная проверка может быть осуществлена также и в отношении охотников. Несмотря на то, что охотничий сезон в большинстве регионов подошел к концу, все еще наблюдается высокий спрос на охоту в выходные дни.

