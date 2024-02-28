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Уже с 1 марта: водительские права будут аннулировать за вождение в очках

Уже с 1 марта: водительские права будут аннулировать за вождение в очках

pnp.ru

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Солнцезащитные очки при плохой видимости или облачной погоде могут вызывать подозрения и проверку со стороны правоохранительных органов.

Новые нормативные акты, которые вступят в силу уже с 1 марта, будут иметь серьезные последствия. ГАИ и другие контролирующие органы сосредоточатся не только на соблюдении ПДД, но и на общем внешнем виде водителей, чтобы определить, насколько он соответствует погодным условиям.

Подобная проверка может быть осуществлена также и в отношении охотников. Несмотря на то, что охотничий сезон в большинстве регионов подошел к концу, все еще наблюдается высокий спрос на охоту в выходные дни.


В ближайшие дни росгвардейцы, природоохранные службы и органы охотнадзора усилят патрулирование территорий, где часто охотятся. Особое внимание будет уделено лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и при этом наличествует огнестрельное оружие, такое нарушение будет считаться серьезным преступлением.

Отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения автоматически приведет к лишению разрешения на охоту и изъятию оружия. Водителям и охотникам рекомендуется быть осторожными, а также не находиться в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию сообщает портал progorod58.ru.

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