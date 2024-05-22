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Уже с 1 июня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»

В последние дни клиенты онлайн-банка Сбербанк столкнулись с предупреждениями о возросших рисках, которые могут привести к утрате денежных средств на счетах.

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В последние дни клиенты онлайн-банка Сбербанк столкнулись с предупреждениями о возросших рисках, которые могут привести к утрате денежных средств на счетах.

Специалисты банка предупредили об использовании нового способа мошенничества, который активно распространяется по разным регионам России. Преступники, выдавая себя за сотрудников Сбербанка, контактируют с клиентами через мессенджеры и предлагают обновить мобильное приложение.

Для предотвращения ущерба рекомендуется не доверять подобным запросам и не производить денежные переводы по просьбам незнакомых лиц.

Это важное предупреждение о новых угрозах мошенничества подчеркивает необходимость осторожности при использовании онлайн-банкинга и защиты своих финансов.

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