Уже с 1 апреля: россиянам вводят строгий запрет на отпуска

В ближайшее время вступит в силу нововведение, касающееся процесса предоставления отпусков работникам. Согласно информации от PRIMPRESS, сотрудники могут ожидать изменений в связи с этим. Новые требования к отпускам вступят в силу уже с завтрашнего дня.

Юрист Ирина Сивакова пояснила, что эти изменения влияют на процедуру предоставления отпусков за счет работника для определенных целей. Часто люди нуждаются в отдыхе по важным причинам, но часто сталкиваются с отказами отпусков и даже увольнениями.

Недавно сотрудник компании оказался в подобной ситуации, когда он запросил отпуск без сохранения заработной платы для учебы на профильных курсах в другом городе. После возвращения на работу его уволили из-за пропуска рабочего дня. Мужчина обратился в суд, который поддержал его, указав, что учеба - это уважительная причина для отсутствия на работе, и увольнение было необоснованным.

Новое правило строго запрещает работодателям отказывать своим сотрудникам в подобных отпусках и увольнять их после таких событий. Оно распространяется на все регионы страны.