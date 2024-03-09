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· Артем Акчурин

Уже с 1 апреля и это не шутка: вот что ждет неработающих пенсионеров

Уже с 1 апреля и это не шутка: вот что ждет неработающих пенсионеров

Москва 24

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С 1 апреля 2024 года, пенсии для неработающих пожилых граждан в России планируется повысить.

Повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению среднего размера страховой пенсии по старости в размере 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был одобрен Государственной Думой в первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух составляющих: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предлагается увеличить ее до 8134 рублей 88 копеек в 2024 году.


Также планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

Повышение пенсий затронет более 32 миллионов граждан России. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году оцениваются в размере около 234 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин поручил законодательно обеспечить это решение, а все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, сообщают "Известия".

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