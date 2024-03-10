Уже с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет сюрприз

С 1 апреля 2024 года в России неработающие пожилые люди смогут рассчитывать на повышение размера своих пенсий.

По новым планам, повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению средней страховой пенсии в размере 23 449 рублей. Законопроект, который предусматривает повышение пенсий, был принят в первом чтении Государственной Думой 24 октября.



Страховая пенсия по старости состоит из двух компонентов: фиксированного и страхового. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и взносов в пенсионный фонд после этой даты. На данный момент фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предполагается, что в 2024 году она будет увеличена до 8134 рублей 88 копеек.

