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· Алина Алмакаева

Уже с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет сюрприз

Уже с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет сюрприз

РИА Новости

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С 1 апреля 2024 года в России неработающие пожилые люди смогут рассчитывать на повышение размера своих пенсий.

По новым планам, повышение составит 7,5 процента и приведет к установлению средней страховой пенсии в размере 23 449 рублей. Законопроект, который предусматривает повышение пенсий, был принят в первом чтении Государственной Думой 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух компонентов: фиксированного и страхового. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и взносов в пенсионный фонд после этой даты. На данный момент фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и предполагается, что в 2024 году она будет увеличена до 8134 рублей 88 копеек.


Также запланировано увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

Повышение пенсий коснется более 32 миллионов граждан России. Дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году оцениваются примерно в 234 миллиарда рублей. Президент Владимир Путин поручил обеспечить законодательное обеспечение этого решения, а все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета, сообщают "Известия".

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