Уже с 1 апреля: для россиян вводится строгий запрет на отпуска

Вступление нового правила, регулирующего предоставление отпусков работникам, не за горами. Работодатели вынуждены принять новые решения в отношении отпусков своих сотрудников. Постановка данной меры ожидается уже с наступающего дня, как сообщает информационное агентство "Примпресс".

Разъяснения вопроса о влиянии изменений на процедуру отпуска за счет сотрудника для определенных целей предоставила юрист Ирина Сивакова. Изменения затронут случаи, когда людям, по важным обстоятельствам, требуется время отдыха. Часто возникает не только отказ работодателя в предоставлении отпуска, но и последующее увольнение.

Недавно один из сотрудников компании оказался в подобной ситуации, когда попросил отпуск без сохранения заработной платы для посещения профессиональных курсов в другом городе. По возвращении на работу его уволили за пропуск рабочего дня. Мужчина не стал мириться с таким оборотом событий и обратился в суд. Судебные инстанции на разных уровнях поддержали работника, указав, что поиск жилья является уважительной причиной для отсутствия на работе, и увольнения быть не должно.

Новое правило запрещает работодателям отказывать своим сотрудникам в подобном отпуске, а также увольнять их впоследствии. Данная норма будет действовать на всей территории страны.