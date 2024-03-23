Новости России
· Алина Алмакаева

Уже с 1 апреля: для россиян вводится строгий запрет на отпуска

Уже с 1 апреля: для россиян вводится строгий запрет на отпуска

Подписаться в Telegram

Вступление нового правила, регулирующего предоставление отпусков работникам, не за горами. Работодатели вынуждены принять новые решения в отношении отпусков своих сотрудников. Постановка данной меры ожидается уже с наступающего дня, как сообщает информационное агентство "Примпресс".

Разъяснения вопроса о влиянии изменений на процедуру отпуска за счет сотрудника для определенных целей предоставила юрист Ирина Сивакова. Изменения затронут случаи, когда людям, по важным обстоятельствам, требуется время отдыха. Часто возникает не только отказ работодателя в предоставлении отпуска, но и последующее увольнение.

Недавно один из сотрудников компании оказался в подобной ситуации, когда попросил отпуск без сохранения заработной платы для посещения профессиональных курсов в другом городе. По возвращении на работу его уволили за пропуск рабочего дня. Мужчина не стал мириться с таким оборотом событий и обратился в суд. Судебные инстанции на разных уровнях поддержали работника, указав, что поиск жилья является уважительной причиной для отсутствия на работе, и увольнения быть не должно.

Новое правило запрещает работодателям отказывать своим сотрудникам в подобном отпуске, а также увольнять их впоследствии. Данная норма будет действовать на всей территории страны.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

Интересное в Казани

день назад

«У нас малыши учатся плавать раньше, чем ходить»: центр раннего плавания в Казани

сетка от клопов тараканов на вентиляцию / металлическая сетка/ от клопов/от тарака

Лонгриды

3 часа назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Интересное в Казани

2 дня назад

Селективный аромат акцентирует индивидуальность: казанцам рассказали как правильно подобрать парфюм

стоимость перегородки из гипсокартона в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту «Миллениум» произошло массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

день назад

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержан глава учебного центра противопожарной службы по РТ

Новости Казани

день назад

В Казани на 7 часов частично будет перекрыт мост «Миллениум»
Новости Татарстана
3 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани усилены меры безопасности после теракта в Подмосковье

Интересное в Казани

день назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

Новости Казани

4 часа назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку

Новости Казани

день назад

«Ак Барс»: Билялетдинов покинул пост главного тренера клуба
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
5 дней назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

день назад

Дефицит бюджета Татарстана превысил 23 миллиарда рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане оштрафовали компанию за разлив нефти

Новости Казани

день назад

Скоростные «Метеоры» запустят между Казанью и Самарой в 2025 году
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения